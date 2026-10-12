华为李小龙详解三代红枫影像能力差异，称构筑了从环境到人像的色彩还原技术体系

IT之家 10 月 12 日现场消息，在今天的华为终端创新技术沟通会上，华为终端 BG CTO、华为终端 BG 硬件工程与产品开发管理部部长李小龙介绍了 XMAGE 华为睿影，主打人像、长焦、色彩、视频、智拍五个方向的技术创新。

李小龙还详细讲解了三代红枫影像能力差异，并解答了为什么红枫对色彩准确如此重要这一问题。

据称，红枫影像通过增加多光谱颜色特征，获取环境光谱“指纹”让色彩转换更准确。主摄负责解析力，红枫重建分区光谱。

IT之家从沟通会现场了解到，三代红枫持续演进，构筑了从环境到人像的色彩还原技术体系。

第一代红枫：首次引入多光谱通道摄像头，实现对真实环境色彩的还原；

第二代红枫：复杂环境色彩还原准确，含暗光、逆光、混合光源、高饱和光源；

第三代红枫：解决复杂光源下人像色彩的准确并提升红外光的纯净度。

具体来看，第一代红枫影像历时 5 年，依托全球 4 大研究所联合创新，实现了环境色彩真实还原。初代红枫原色镜头拥有 150 万多光谱通道，实现色彩还原准确度提升 120%，并支持自研 ISP 多光谱全链路处理通路。

第二代红枫主打准确还原复杂环境和高饱和单色场景。这一代的红枫原色镜头拥有“超大”进光量，暗光逆光颜色还原能力提升 96%；提升 300% 高动态场景颜色识别能力，支持 DCG 双重实时融合技术；高饱和单色分辨能力提升 25%，拥有 4×4 创新光谱阵列；支持芯片级 Local-AWB 技术。

第三代红枫影像实现了复杂光源人像肤色还原准确，后置全镜头红外截止能力提升 100%、725-1100nm 红外透过率 Tavg＜0.05%；支持芯片级实时分区肤色校准技术，肤色还原能力提升 62%。