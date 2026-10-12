大众 CEO 奥利弗 · 布鲁姆呼吁德法车企抱团，携手应对中国汽车品牌挑战

IT之家 10 月 12 日消息，据英国金融时报今日报道，大众汽车集团 CEO 奥利弗 · 布鲁姆（Oliver Blume）于当地时间周日（10 月 11 日）在巴黎车展前表示，法国和德国应加强合作，携手应对中国汽车业挑战。

布鲁姆表示，法国和德国应加强合作，提升欧洲汽车业的竞争力。面对中国对手带来的压力，现在行动还不算晚。

布鲁姆表示支持欧盟旨在加强欧洲产业的提案，强调“欧洲制造”规则应奖励欧洲创造真正的价值。

布鲁姆指出，中国品牌在欧洲快速增长，大众汽车是受影响最严重的公司之一。他提到公司计划裁员最多达 10 万人，称这是其历史上最大规模的转型。

布鲁姆强调，欧洲需要面对巨大的竞争压力，理由是高能源成本和高通胀导致的低需求。

他还强调，在欧洲投资和发展的企业应当获得明显的好处。“在这里销售的公司应该在欧洲平等竞争，创造就业和价值，”布鲁姆说。

IT之家注意到，欧洲规模最大的汽车展会 —— 2026 巴黎车展有 100 家参展商设立展位，其中约 60 家为汽车制造商，中国汽车品牌达到创纪录的 20 家，占整整三分之一。

相比之下，2024 年上届车展只有 10 个中国品牌参展，短短两年便翻了一番。中国汽车对欧洲汽车行业的影响力不断扩大，增长速度也相当惊人。

本届巴黎车展的中国品牌数量较 2024 年翻了一番，除比亚迪、奇瑞外，还将迎来问界、阿维塔、理想、广汽埃安、212 等新面孔。