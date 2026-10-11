阿维塔 T09 预告图公布，2026 巴黎国际车展全球首秀

IT之家 10 月 11 日消息，阿维塔 T09 最新预告图今日公布，将于 2026 巴黎国际车展全球首秀。

今年 9 月，阿维塔官方公布了 T09 的官图。新车由阿维塔和华为乾崑联合设计，前脸采用点阵封闭式格栅 + 分体式大灯设计，顶部有一颗激光雷达（预计是华为乾崑 896 线双光路图像级激光雷达），车门配备了半隐藏式门把手。

IT之家注意到，阿维塔 T09 已完成申报，提供两种动力版本，长宽高分别为 5285/2025/1810 或 1820mm，轴距 3150mm，前轮距 1726mm，后轮距 1740mm，额定载客 6 人。两款车型动力系统参数有所区别：