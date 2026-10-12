目前原生最高档：一加 16 手机官宣支持《王者荣耀》165FPS + 极致画质模式

IT之家 10 月 12 日消息，一加中国区总裁李杰今日宣布，一加 16 手机已支持《王者荣耀》原生 165FPS + 极致画质模式。这也是目前《王者荣耀》原生支持的最高帧率和最高画质。

在 10 月 9 日的第四代东方屏技术沟通会上，一加与京东方联合研发的第四代东方屏正式发布。第四代东方屏采用全新 X4 发光材料，支持真硬件 1nit、全局 165Hz 超高刷（游戏场景最高可达到 185Hz）。

根据规划，一加 16 手机将于今晚 19:00 发布，IT之家整理新机已曝光配置如下：

6.78 英寸 1.5K+185Hz BOE X4 直屏，支持 165Hz 全局超高刷，1.15mm LIPO 物理四等边；

前置 50Mp，后置 200Mp HPE 主摄 +50Mp 超广角 +50Mp IMX882 3X 潜望长焦；

骁龙 8EE6 处理器（第六代骁龙 8 超级至尊版处理器），9000mAh 电池 +100W 有线充 +50W 无线充，

相对大尺寸 X 轴马达，大师对称双扬，3D 超声波指纹，IP66/IP68/IP69/IP69K，USB 3.2 Gen1

▲ IT之家图赏：一加 16「明日星光」实拍