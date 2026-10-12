海尔浴霸 M1 系列人感除臭版发布：承袭海尔冰箱净味技术，首发 699 元

IT之家 10 月 12 日消息，海尔宣布推出新款海尔浴霸 M1 系列人感除臭版，首发到手价 699 元。

据商品页面介绍，该系列产品搭载黑金净味技术，承袭海尔冰箱净味科技，内置一键除臭程序模组和诺奖同源晶态模块，可主动捕捉吸附并全时分解异味分子。

海尔表示，经广东省微生物分析检测中心权威检测，在 1m³ 空间、 2h 的实验条件下，该产品所应用的除臭模块对氨气和硫化氢除臭率平均值均大于 91% ，可让卫生间尤其是暗卫全天候保持清新。

另外，该产品搭配漩吸换气技术，拥有 180m³/h 换气量，换气风速 ≥ 9.2m/s ，可快速抽排浴室空气，将异味整体置换排出室外，应对浓异味场景见效更快，同时开启除臭效果更好。

该产品升级微波人感雷达模块，支持 N 种智能场景预设，用户可按照习惯设定浴霸预约场景和人感场景模式，设置一次即可自动运行：

- 预约暖房：可预约固定时间开启取暖，人未到浴室已提前暖好；

- 人感吹风：夏季取暖关闭状态下，人进入卫生间自动开启吹风模式，如厕更清爽；

- 人感换气：暗卫环境下，人进入后自动开启换气，保持室内清爽无异味；

- 人感照明：夜间指定时段后，人进浴室自动亮灯，无需摸黑找开关。

取暖方面，这款浴霸功率为 2800W，可实现全域快速升温，符合国家标准测试要求；搭载 AI 恒暖算法，支持 30 - 45℃ 共 15 档可调，可精准 1℃ 调温；采用空调式广角摆页设计，摆叶角度范围 60-100°，支持 1° 精准可控，可实现全域恒温，还支持风避人模式，避免直吹带来的不适。

照明方面，这款浴霸自带无边界护眼柔光，主灯夜灯一体机，无需额外配置灯具；拥有 Ra95 高显指，色温 5700K ，光通量 ≥ 1350lm ，RG0 豁免级无蓝光伤害，无频闪，支持无极调光，通过海尔智家 APP 可实现 1% 精度亮度调节。

这款浴霸支持海尔智家 APP 互联，可实现人感和预约场景设置，还能一键除臭，调节温度、灯光亮度，支持智能家居联动，可联动海尔系智能热水器、智能马桶、智能窗帘等设备。

安装方面，这款浴霸纯平安装 0 凸出，安装尺寸为 300 * 600mm ，兼容集成吊顶和非集成吊顶，预留高度龙骨以上 ≥ 13.5cm 即可。产品提供专业售后上门免费安装，享受三年全国联保服务。

安全方面，这款浴霸机箱采用 PP 阻燃材质，通过 30 秒针焰测试，可达阻燃标准，遇火不蔓延、高温不变形，从源头降低火灾风险；还拥有 6 重安全防护：关机保护（取暖、换气功能两小时自动关闭）、防潮保护（电路板表面喷三防漆，电机塑封，防潮防腐耐高温）、阻燃保护、过热保护（内部温度超过 85℃ 自动断电）、短路保护、过载保护，全方位守护使用安全。IT之家附详细参数如下：

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