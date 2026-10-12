黑客组织 CyberLeek 曝光新一期《GTA6》游戏实机画面：露西亚抢劫 ATM 机、尝试高空跳伞...

IT之家 10 月 12 日消息，臭名昭著的黑客组织 CyberLeek 现已曝光新一期《GTA6》游戏实机画面。展示了女主角露西亚抢劫 ATM 机、与路人发生冲突以及尝试高空跳伞等内容。

泄露视频显示，开场是一辆黑白配色的汽车行驶在罪恶城的街道上，随后露西亚下车。画面中，她处于“未着装”状态，但周围 NPC 并未对此作出反应（外界普遍认为这可能是黑客使用游戏开发者菜单隐藏了角色的衣物）。

随后，露西亚沿楼梯走向一台 ATM 机，并与一名路人发生肢体冲突，抢走对方的钱。ATM 机画面显示，单次取款限额为 1.5 万美元，界面还出现了名为“Buckme”的虚构品牌标识。

之后，露西亚进入附近的一栋建筑。一名施工人员询问她是否认识楼顶上的男子，双方短暂交流后，露西亚乘坐电梯上楼。随后，她获得一套降落伞装备并从高处跳下，但第一次尝试明显偏离目标，最终撞上建筑物。第二次跳伞虽然更加接近目标，却仍未能准确降落。

参考IT之家先前报道，Cyberleek 前日还发布公告，称如果自家虚拟货币市值达到 3,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.01 亿元人民币），就将公布“能够体验完整故事模式、直至演职人员名单”的《GTA 6》构建副本。

目前，Take-Two 尚未对 Cyberleek 所谓的“公布构建副本”威胁进行公开表态，随着《GTA 6》计划于 11 月 19 日正式发售，未来数周事态如何发展，仍值得持续关注。