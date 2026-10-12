小鹏 G9L 巴黎车展全球上市，法国版本 74,990 欧元起

IT之家 10 月 12 日消息，小鹏汽车今日宣布小鹏 G9L 巴黎车展全球上市，法国版本 74,990 欧元（IT之家注：现汇率约合 56.3 万元人民币）起。据悉，该车将登陆德国、荷兰、比利时、挪威、丹麦、瑞典、奥地利等欧洲国家。

小鹏 G9L 汽车已经于 9 月 17 日在国内正式上市，定位“黄金大五座科技旗舰”，拥有超级增程、纯电两种动力选择。

小鹏 G9L 拥有普罗旺斯紫、托斯卡纳绿、珠峰白、峡湾灰、极夜黑等多款车色可选，车身尺寸为 5120mm*1999mm*1782mm，拥有 3100mm 的超长轴距和 0.605 轴长比。搭载行业首创前后双贯穿灯，配备 480 颗独立 LED 灯珠，尾部采用溜背造型，凸显年轻化姿态。

座舱内，小鹏 G9L 首发智能四电机行政中岛，它支持语音、按键、屏幕三种方式开启小桌板，并能随座椅靠背自动调平。扶手集成 50W 风冷无线快充与双隐藏杯托，桌板自带手机支架与化妆镜，搭配吸顶屏秒变私人影院，支持 220V 供电。

动力方面，小鹏 G9L 提供超级增程、纯电两种版本，全系标配 800V 高压超快充平台 +5C 充电。增程版均搭载四驱，纯电续航可达 435km、综合续航 1602km；纯电版最高续航可达 755km，可选四驱。