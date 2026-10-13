REDMI Note 17 Pro 焕新版手机发布：提供 6GB+256GB 版本，首销到手价 1399 元起

IT之家 10 月 13 日消息，今日 REDMI 推出了一款 REDMI Note 17 Pro 焕新版手机，起售价为 1599 元，首销优惠 200 元，到手价 1399 元起。此次焕新版并未升级核心硬件配置，而是围绕机身配色与存储组合进行调整。

新机提供流沙橙、元气绿和黑色三种颜色，其中流沙橙与元气绿为全新加入的配色。作为参照，普通版此前提供黑色、白色、晴空蓝和星云紫四种配色。

存储版本方面，焕新版提供 6GB+256GB、8GB+128GB 和 8GB+256GB 版本，形成三档存储组合，为用户提供了更灵活的入手门槛。普通版机型则提供 8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB 和 12GB+256GB 共四种规格。

尽管外观和存储有所调整，焕新版在硬件层面没有变动。该机搭载骁龙 6s Gen 4 处理器，内置 9000mAh 小米金沙江电池，支持 67W 有线快充，后置 5000 万像素主摄。

IT之家注意到，REDMI Note 17 Pro 于今年 7 月发布，正面配备一块 6.83 英寸 1.5K OLED 直屏，支持 120Hz 自适应刷新率，峰值亮度可达 3500nits，并同时支持 3840Hz 高频 PWM 调光与类 DC 调光方案。

在耐用性方面，屏幕表面覆盖康宁大猩猩 Victus 2 玻璃，并通过了 SGS、CQC 双五星抗摔认证；防护等级上，新机支持 IP66、IP68、IP69、IP69K 四重防尘防水标准，且通过了 TUV 南德 72 小时长效防水认证。

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