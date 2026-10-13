Counterpoint 调研称全球超 7 成消费者推迟购买手机或寻找替代机型

IT之家 10 月 13 日消息，Counterpoint Research 今日发布年度全球智能手机消费者调研报告，在未来六个月内有购机计划的消费者中，63% 已注意到智能手机价格上涨。

报告称，在日常消费的各类产品和服务中，智能手机是消费者感受到价格明显上涨的两大品类之一，与燃油 / 汽油、食品杂货及日常必需品并列。中国消费者对智能手机价格上涨的认知比例最高，达 81%，其次为德国（70%）、印度（66%），美国和英国（均为 50%）。

Counterpoint Research 研究总监 Tarun Pathak 表示：“存储成本上涨正在推高智能手机价格，OEM 厂商吸收成本上涨影响的空间有限。因此，根据我们的全球智能手机涨价报告，到 2026 年底，全球在售智能手机价格预计平均上涨 20%，新发布机型价格同比涨幅最高可达 30%。受此影响，消费者倾向于推迟换机、选择在大型促销活动期间购机；与此同时，分期付款和以旧换新也在为高端市场的需求提供支撑。”

Counterpoint Research 本次调研面向计划在未来六个月内购买智能手机的消费者，样本覆盖中国、印度、美国、英国和德国，共回收超过 5,000 份有效问卷。调研围绕智能手机购买意向展开，重点考察消费者在不同节日或假日促销季的购买意愿，以及面对持续上涨的智能手机价格时的权衡策略。

IT之家从调研报告获悉，50% 的受访者计划在即将到来的节日促销季或假日季购机。从不同年龄群体来看，年轻消费者对促销优惠的关注度更高：56% 的 Z 世代和 50% 的千禧一代会等待节日促销季或假日季购买智能手机。这一趋势在印度尤为明显，约七成消费者（69%）会选择在节日或假日期间购买，其次为德国（57%）和美国（48%）。

44% 的消费者表示，若优惠力度不足，仍愿为心仪的机型增加预算；35% 的消费者会在预算范围内寻找替代机型，这为其他品牌获取市场份额提供了机会；另有 37% 的消费者会选择推迟购买。

报告还提到，消费者眼中具有吸引力的智能手机优惠在不同市场存在明显差异：