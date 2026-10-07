CounterPoint 报告 2026Q2 欧洲运营商渠道手机销量：苹果超三星荣登榜首，vivo 增速 90% 最快

IT之家 10 月 7 日消息，市场调查机构 CounterPoint Research 今天（10 月 7 日）发布博文，报告称 2026 年第二季度欧洲智能手机总销量同比下降 8%，其中运营商渠道销量同比仅降 4%，自由市场智能手机销量则下降了 11%。

该机构认为运营商渠道因合约机占比高、高端机型集中，受内存成本上涨冲击较小，此外高端品牌在运营商渠道的销售韧性更强。

在品牌格局方面，从市场份额来看，苹果与三星仍占据主导地位，苹果（37%）在 2026 年 Q2 超越三星（34%），成为欧洲运营商渠道市场份额第一品牌。IT之家附上相关图片如下：

从增幅来看，vivo 在运营商渠道销量同比增长 90%，成为增速最快的品牌。摩托罗拉以 27% 的增幅位居第二。2025 年同期增速冠军为谷歌与荣耀，品牌格局发生明显轮动。

内存价格持续上涨，导致低端智能手机成本大幅攀升。欧洲低端市场受冲击最严重，自由市场销量萎缩明显。运营商渠道因用户多选择合约购机，对价格敏感度较低。

Counterpoint Research 副总监 Jan Stryjak 表示，未来几个季度运营商渠道份额可能继续增长。低端市场仍受内存危机影响，自由市场恢复速度较慢。

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