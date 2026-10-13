CounterPoint 称内存短缺冲击全球手机市场：2026Q3 出货量创 14 年新低、今年平均售价已涨 20%

IT之家 10 月 13 日消息，市场调查机构 CounterPoint Research 昨日（10 月 12 日）发布博文，报告称由于持续的内存短缺，影响全球大多数 OEM 厂商出货，导致 2026 年第三季度全球智能手机出货量同比下降 20%，创 2012 年以来第三季度最低水平。

报告指出，DRAM 内存与 NAND 闪存价格持续上涨，加剧第三季度的存储芯片成本冲击，导致 DRAM 和 NAND 在手机物料成本（BOM）清单中的比重大幅上升。该机构预估在可以预见的未来，内存供应短缺情况会进一步扩大，会明显干扰多数 OEM 手机厂商的出货计划。

售价方面，伴随着 DRAM 内存与 NAND 闪存价格上涨，手机 OEM 厂商不得不将零部件成本转嫁给消费者。2026 年迄今，全球智能手机零售价格已上涨 20%，市场平均售价（ASP）随之上升，进一步加大价格敏感型消费者的购买压力。

细分到品牌方面，三星保持全球第一，市场份额升至 23%，出货量同比下降 3%。Galaxy Z Fold8 系列早期需求强劲，而稳定的零部件供应支撑其中端 A 系列在新兴市场的销售。

苹果市场份额达 22%，首次在第三季度突破 20%；其出货量同比下降。缺少入门级 iPhone 18 导致首发当月渠道供货量低于上年 iPhone 17 全系列上市时期，但 iPhone 18 Pro 在中国和印度市场表现较强。

小米出货量同比下降超过 30%，市场份额从 14% 降至 10%。该公司减少低价产品和非核心海外市场投入，提高平均售价并收紧出货计划；OPPO 与 vivo 出货量均下降超过 20%，份额分别为 9% 和 8%。

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