499 元华硕追影 ATX 机箱上架发售：支持背插主板，黑白两色可选

IT之家 10 月 13 日消息，华硕新推出了一款 ATX 机箱，名字就叫“追影 ATX”，型号为 A33，提供暗影黑、光影白两种颜色可选，定价为 499 元。

这款机箱定位中塔 ATX 机箱，支持正 / 背置接口主板，同时兼容 M-ATX、Mini-ITX 板型；机箱前面板采用大网孔设计，开孔率达 40%，搭配 1.5mm 六边形网孔，兼顾充足进气进风与防尘效果。

空间兼容性方面，该机箱支持最长 395mm 显卡，兼容 360mm 一体式水冷，支持最高 165mm 的 CPU 散热器，可容纳 200mm ATX 电源，同时支持双重固定显卡，可牢固锁定显卡，防止下垂晃动。

机箱支持免工具开启，方便用户开箱安装硬件；前置一体化 I/O 接头设计，前置包含两个 USB 3.0 接口、一个 USB 3.2 Gen2x1 Type-C 接口，以及 3.5mm 麦克风、耳机音频接口。

风扇与冷排支持灵活配置，360mm 冷排可以安装在机箱顶部或者前部，另外还可安装 4× 12cm 风扇辅助散热，支持多种散热方案搭配。

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