首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

499 元华硕追影 ATX 机箱上架发售：支持背插主板，黑白两色可选

2026/10/13 14:44:47 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 10 月 13 日消息，华硕新推出了一款 ATX 机箱，名字就叫“追影 ATX”，型号为 A33，提供暗影黑、光影白两种颜色可选，定价为 499 元。

京东华硕追影 ATX 机箱 暗影黑 A33 ATX 主板支持 / 支持背插主板 / 免工具开启 / 高效散热 / 高效理线 499 元直达链接

这款机箱定位中塔 ATX 机箱，支持正 / 背置接口主板，同时兼容 M-ATX、Mini-ITX 板型；机箱前面板采用大网孔设计，开孔率达 40%，搭配 1.5mm 六边形网孔，兼顾充足进气进风与防尘效果。

华硕追影 A33 ATX 暗影黑机箱外观

空间兼容性方面，该机箱支持最长 395mm 显卡，兼容 360mm 一体式水冷，支持最高 165mm 的 CPU 散热器，可容纳 200mm ATX 电源，同时支持双重固定显卡，可牢固锁定显卡，防止下垂晃动。

装机完成整机展示

机箱支持免工具开启，方便用户开箱安装硬件；前置一体化 I/O 接头设计，前置包含两个 USB 3.0 接口、一个 USB 3.2 Gen2x1 Type-C 接口，以及 3.5mm 麦克风、耳机音频接口。

前置I/O接口特写

风扇与冷排支持灵活配置，360mm 冷排可以安装在机箱顶部或者前部，另外还可安装 4× 12cm 风扇辅助散热，支持多种散热方案搭配。

机箱内部显卡特写

京东 华硕追影 ATX 机箱 暗影黑 ATX 主板支持 / 支持背插主板 / 免工具开启 / 高效散热 / 高效理线 A33 499 元 直达链接

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华硕追影机箱ATX机箱暗影黑电脑硬件

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知