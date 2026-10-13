别克世纪 CENTURY LPGA 限量版上市：53.99 万元，全国限量 66 台

IT之家 10 月 13 日消息，今日，2026 别克 LPGA 锦标赛在上海佘山国际高尔夫俱乐部正式开杆，别克同步推出世纪 CENTURY LPGA 限量版，官方指导价 53.99 万元，全国限量 66 台。六座版烟波蓝拼云峰白限量 22 台，七座版烟波蓝拼云峰白限量 22 台，七座版赤霞红拼页岩黑限量 22 台。

据介绍，购车用户可享 1.5 万元置换补贴、TaylorMade 定制别克 LPGA 限量球包，以及 3 年内单次车损达到或超过购车价 30% 时由品牌方免费换购同款车型的权益。

限量版车型基于世纪 CENTURY 普通版打造，车身尺寸、动力配置与普通版保持一致。新车外观采用专属双拼配色“云岭天青”，车身上半部分为青绿色、下半部分为白色，官方称配色灵感源自破晓时分的果岭。车身长宽高分别为 5230/1980/1867mm，轴距 3130mm，定位于中大型豪华 MPV。

内饰方面，限量版车型在中控区域配备 30 英寸弧面 6K 分辨率屏幕，后排搭载 15.6 英寸后舱智慧屏。IT之家注意到，别克为这款新车提供两种内饰主题色 —— 烟波蓝拼云峰白、赤霞红拼页岩黑。

第二排配备云感礼宾座椅，头枕处绣有 LPGA 赛事定制图案。第二排、第三排共用一条 1.8 米电动长滑轨，第二排支持电动横滑，第三排座椅可实现剧院式翻折，官方称可实现“7 项一键奢享座椅联动”。

动力方面，新车搭载第八代 Ecotec 2.0T 可变缸涡轮增压发动机与 48V 轻混系统，最大功率 174kW（237 马力），峰值扭矩 350 牛 · 米，匹配 9 速 HYDRA-MATIC 智能变速箱，采用前轮驱动。