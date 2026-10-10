限时权益价 14.99 万元起，别克全新君越车型上市

IT之家 10 月 10 日消息，别克旗下全新君越车型于今天正式上市，智享版限时权益价 14.99 万元，智尊版限时权益价 16.99 万元。

该车新增墨竹青专属涂装外观，层面延续 PURE Design 纯粹设计理念，前脸采用凌空展翼造型，光羽律动格栅具备动态视觉效果，羽翼循光 LED 大灯组内嵌电镀饰条，配合最新三色盾品牌标识，夜间点亮后辨识度相当突出。

该车车身侧面轮廓修长流畅，匹配传统造型门把手和 19 英寸轮毂，车顶线条带有轻微溜背倾向，整体姿态舒展，车辆后备箱标准容积为 506L，后排座椅放倒后还可进一步扩展储物能力。

该车搭载高通 8155 芯片、全景天窗、自动分区空调、后排出风口。高配车型额外提供方向盘加热、121 色氛围灯、雨量感应雨刷及外后视镜电动折叠。整车 NVH 经过优化，车窗采用隔音处理，高速工况下风噪与胎噪均被有效抑制。

该车继续搭载第八代 Ecotec 2.0T 可变缸涡轮增压发动机，传动系统匹配 9 速 HYDRA-MATIC 变速箱。底盘采用前麦弗逊、后四连杆独立悬架结构，即别克云台式底盘，配合全框式副车架并经专属调校。实际表现偏向舒适取向，减速带与坑洼路面的震动过滤柔和，高速行驶车身姿态稳定，过弯侧倾控制得当，兼顾了家用舒适性与一定操控反馈。