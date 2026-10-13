阿里千问 N1 系列 AI 眼镜发布：支持更换电池、Pro 版支持眼动交互 / 全天候健康监测，2899 元起

IT之家 10 月 13 日消息，在今天举办的千问 AI 硬件 2026 新品发布会上，千问推出 N1 / Pro 系列 AI 眼镜，两款产品核心围绕个人智能体理念，号称让 AI 从被动等待转向主动服务，IT之家整理价格如下：

N1

标准套装 2899 元起，国补后 2218 元起

超级续航套装 3297 元起，国补后 2446 元起

N1 Pro

标准套装 3399 元起，国补后 2600 元起

超级续航套装 3797 元起，国补后 2829 元起

其中，标准版 N1 提供影像、主动感知、更换电池等核心能力，主打第一视角记录。而 N1 Pro 在此之上新增五大创新能力：高精度眼动交互、金融级虹膜核验支付、全天候健康监测。可采集心率、血氧、皮肤温度等指标，提供主任医师级 AI 健康解读与 AI 情绪疗愈功能。

两款 AI 眼镜硬件上全系搭载三芯异构算力平台，配备 5000 万像素传感器的超感影像系统，支持 4K 录像、实况照片、多重防抖；搭载全天候主动感知，可自动会议记录、出行提醒，内置千问 AI 原生应用，支持翻译、AI 备忘录等功能。

两款眼镜均采用双电池可换电设计，其中 N1 综合续航 9 小时，N1 Pro 综合续航 8 小时，均支持随时更换镜腿电池，IT之家附产品参数：

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