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阿里千问 N1 系列 AI 眼镜发布：支持更换电池、Pro 版支持眼动交互 / 全天候健康监测，2899 元起

2026/10/13 15:33:43 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 13 日消息，在今天举办的千问 AI 硬件 2026 新品发布会上，千问推出 N1 / Pro 系列 AI 眼镜，两款产品核心围绕个人智能体理念，号称让 AI 从被动等待转向主动服务，IT之家整理价格如下：

N1

  • 标准套装 2899 元起，国补后 2218 元起

  • 超级续航套装 3297 元起，国补后 2446 元起

N1 Pro

  • 标准套装 3399 元起，国补后 2600 元起

  • 超级续航套装 3797 元起，国补后 2829 元起

京东阿里千问 AI 眼镜 N1 系列 2899 元起直达链接

其中，标准版 N1 提供影像、主动感知、更换电池等核心能力，主打第一视角记录。而 N1 Pro 在此之上新增五大创新能力：高精度眼动交互、金融级虹膜核验支付、全天候健康监测。可采集心率、血氧、皮肤温度等指标，提供主任医师级 AI 健康解读与 AI 情绪疗愈功能。

两款 AI 眼镜硬件上全系搭载三芯异构算力平台，配备 5000 万像素传感器的超感影像系统，支持 4K 录像、实况照片、多重防抖；搭载全天候主动感知，可自动会议记录、出行提醒，内置千问 AI 原生应用，支持翻译、AI 备忘录等功能。

两款眼镜均采用双电池可换电设计，其中 N1 综合续航 9 小时，N1 Pro 综合续航 8 小时，均支持随时更换镜腿电池，IT之家附产品参数：

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关键词：N1 ProAI 眼镜千问

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