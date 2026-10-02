Meta 旗下 AI 智能体 Muse 将登陆智能眼镜平台，可代用户完成各种任务

IT之家 10 月 2 日消息，Meta 宣布旗下 AI 智能体 Muse 将于近期登陆智能眼镜，用户无需拿出手机，只需通过语音下达指令，Muse 就能在后台代用户完成一系列任务。

Meta 表示，Muse 基于 Muse Spark AI 模型运行，其核心运行环境是一台部署在云端的私有持久化 Linux 虚拟机，配备独立的网页浏览器、文件系统和终端。即使用户关闭应用，这些组件仍会持续运行。为了完成用户交代的任务，Muse 可以自行决定编写并运行代码，也可以将工作分配给多个子智能体，还能创建定时任务。此外，Muse 还能够生成文档、PDF、网站以及消费记录追踪器、数据仪表盘等交互式工具。

与主要面向开发者和专业用户的其他 AI 智能体相比，Muse 的定位更加偏向普通消费者。其界面采用类似即时通讯的简化设计，并配有拟人化头像，同时重点宣传日常生活中的实际使用场景。

Meta 称，Muse 可以帮助用户预订旅行、发送电子邮件、填写表格以及通过网站购买商品，还能完成更加复杂的任务，例如与服务商协商账单、协助出售汽车，甚至可以代用户拨打电话。在支付环节，Muse 接入 Stripe 旗下 Link 服务，通过虚拟的一次性支付卡完成交易，因此 AI 本身不会接触用户的银行卡或信用卡信息。

针对智能眼镜场景，Meta 列举了更多使用场景，包括代用户预约服务、查询机票价格、寻找替换零部件、记录饮食、提供健身指导、帮助购买用户眼前看到的商品。用户只需说出“Hey Muse”或预先设置的 Muse 名称，然后提出具体要求，Muse 便会在后台执行任务，并在完成后向用户反馈结果。

在隐私方面，Meta 声称公司不会将 Muse 数据用于广告业务，但除非用户主动选择退出，否则相关数据将用于训练未来的 AI 模型。目前 Muse 使用的云端 Linux 虚拟机与其他环境相互隔离，但 Meta 自身仍然具备访问权限。Meta 计划在今年晚些时候推出 Confidential VM（机密虚拟机）选项，在这一模式下，甚至 Meta 自身也无法访问对应运行环境，以确保相应智能体拥有更加强大的隐私性。