雅思主办方回应：受影响考生增设两天免费专场考试，异地考生可报销交通住宿费

IT之家 10 月 13 日消息，多地考生 10 月 10 日反映，他们报名的当天雅思考试临时被取消，甚至有考生在进行听力考试过程中，也突然被通知停考。而在连续三天停考之后，原本应该在 10 月 13 日进行的雅思单科重考，也在前一天晚上被临时取消。

据中央广播电视总台中国之声今日报道，10 月 13 日下午，英国文化教育协会发布近日雅思考试临时取消后续安排。英国文化教育协会表示，10 月 10 日、11 日中国大陆地区雅思机考和 10 月 10 日、12 日及 13 日中国大陆地区雅思单科重考均因技术原因临时取消。鉴于此次技术故障可能影响考试安全，为切实维护考试的公平、公正和公信力，英国文化教育协会决定取消相关场次，并已向受影响考生全额退还报考费。

针对 10 月 10 日、11 日雅思考试临时取消的后续安排为：

自 2026 年 10 月 14 日起全面恢复考试， 并于 10 月 19 日、20 日为受影响考生增设两天免费专场考试 。

已报考其他场次的考生，可在保留考试资格的同时获退一次考试费用，也可免费转考至上述专场。

无法参加 10 月 19 日或 20 日专场且尚未报考其他场次的考生，将获得可于 12 月底前使用的同类型考试免费考试券，具体使用方式将通过电子邮件通知。专场报名方式以英国文化教育协会雅思官方邮件（ieltsservice@britishcouncil.org.cn）为准。

针对 10 月 10 日、12 日及 13 日雅思单科重考临时取消的后续安排为：

自 2026 年 10 月 14 日起全面恢复考试，已报考其他场次的考生， 可在保留考试资格的同时获 退 一次考试费用 。

尚未报考其他场次的考生，稍后将获得可于 12 月底前使用的同类型考试免费考试券，具体使用方式将通过电子邮件通知。以英国文化教育协会雅思官方邮件为准。

IT之家获悉，因本次事件受到影响的异地考生，可凭有效凭证申请报销赴考期间产生的合理交通、住宿等费用，包括车票、机票及酒店发票等。英国文化教育协会将通过电子邮件向相关考生发送申请入口及具体说明。

如考生需要，英国文化教育协会可出具相关情况说明，供其向海外院校或驻华使馆提交。