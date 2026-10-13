小米智能摄像机 4 Pro 开售：800 万像素摄像头 + 微信通话，首销 329 元

IT之家 10 月 13 日消息，小米官方今日宣布，小米智能摄像机 4 Pro 已正式开售，首发价为 329 元，活动期（IT之家注：10 月 12 日 - 11 月 13 日）下单并晒单评价有机会赢取 1000 京豆（限量 500 份）。

据小米官方介绍，这款摄像机新品新增实体通话按键，轻触按键即可快速呼叫，操作门槛低；还支持一键微信通话，支持 OK 手势呼叫，可在摄像机与手机微信、米家 App 之间实现双向通话。

新品搭载 800 万像素 4K 传感器，分辨率达到 3840×2160，配备 4P 光学镜片与 f/1.6 大光圈；配备大直径 BOX 扬声器与降噪麦克风，语音清晰洪亮。

它还支持 AI 检测功能，覆盖多场景精细看护：老幼看护方面支持宝宝哭声检测、虚拟围栏、家人守护；宠物看护支持宠物检测、宠物追踪；居家守护支持人形追踪、人脸识别、异常声响、画面检测。

另外，它还支持延时摄影功能，可 4K 画质捕捉植物开花、萌宠日常等，生成超清家庭 Vlog。新品搭载全天超省录制模式：检测到事件时自动切换高帧录制完整记录，未检测到事件时保持低帧率录制，可节省存储空间，兼顾录像完整性与存储空间利用率。同时支持云存储、microSD 卡、NAS 三种存储方式。

影像方面，它支持新一代 HDR 技术，逆光强光环境也能还原清晰通透画面；搭载高感光传感器实现超微光全彩，弱光环境也能彩色成像；内置 10 颗 940nm 无红曝红外补光灯，夜视距离可达 10 米。

其云台采用双电机设计，支持水平 360° 旋转、垂直 106° 旋转，支持 360° 全景巡航、定时巡航、重点区域定点巡航，同时兼容倒装安装，布场更灵活。

它支持小米澎湃智联，可与其他米家智能设备联动，还支持多终端查看，小米手机、平板、电视、汽车均可查看监控画面，支持家人共享设备。

网络方面，它搭载 2.4GHz+5GHz 双频 Wi-Fi 6，对比 Wi-Fi 4 传输速率提升 60%，抗干扰能力更强，远程查看更流畅，同时支持蓝牙配网、一键换网、备用 Wi-Fi 功能。

隐私保护方面，该机通过三星级网络安全备案，内置米家安全芯片获得 EAL 5+ 认证，支持区域隐私保护、镜头物理遮蔽、本地 AI 运算、数据加密传输多重防护。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。