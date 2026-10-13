小鹏 MONA L05 大五座 SUV 多款车色官图发布，新车 10 月 15 日开启预售

IT之家 10 月 13 日消息，小鹏汽车官方微博发布了 MONA L05 大五座 SUV 多款车色官图，包括「新月银」、「仙踪绿」、「罗兰紫」、「晶曜黑」、「星云白」和「微月灰」，展示了新车更多外观细节。

根据规划，小鹏汽车将于 10 月 15 日 19:00 举行小鹏 MONA L05 预售发布会，这也是该车中国首秀。

IT之家注意到，小鹏汽车称 MONA L05 号称是“年轻人的首款大五座 SUV”，该车此前已在工信部申报，长宽高分别为 4870/1930/1636mm，轴距 2940mm。新车将提供纯电、增程两种动力形式：

纯电版：单电机最大功率 183kW；

增程版：搭载 1.5L 增程器，最大功率 70kW，驱动电机最大功率 183kW。

工信部信息显示，小鹏 MONA L05 纯电版车型提供四种续航规格，均搭载容量为 71.1kWh 的磷酸铁锂电池，CLTC 工况下续航里程分别为 615km、635km、640km 和 660km。

增程版则配备 37.2kWh 电池组，纯电模式下续航里程提供 237km、245km 和 253km 三种版本。