网易唯一：《燕云十六声》预计 11 月正式支持英伟达 DLSS 5，成国内首批适配游戏

IT之家 10 月 13 日消息，《燕云十六声》官方刚刚宣布，游戏预计将于 11 月正式支持英伟达 DLSS 5 技术并同步开放抢先体验。届时，《燕云十六声》将成为国内首批、目前网易唯一一款正式支持 DLSS 5 的游戏。

据官方介绍，该版本历经与英伟达官方多轮深度定制化打磨调优，在效果与性能表现上均更为出色。DLSS 5 加持下，游戏的材质与光影表现将迎来重大革新。官方同时表示，后续将持续进行升级调优。

IT之家注：DLSS 5 是英伟达于 2026 年 3 月在 GTC 大会上发布的图形技术，被英伟达 CEO 黄仁勋称为“图形领域的 GPT 时刻”。

该技术引入实时神经渲染模型，通过分析游戏每一帧的色彩和运动矢量，利用 AI 为场景注入逼真的光影和材质，可在 4K 分辨率下实时运行。

DLSS 5 于 2026 年 9 月 4 日正式上线，首发支持游戏为《NBA 2K27》，仅支持 GeForce RTX 50 系列显卡，启用后性能损失约 50% 至 60%。

《燕云十六声》早在 2026 年 3 月 DLSS 5 首次公布时便已列入英伟达公布的首批支持游戏名单，此后官方持续推送适配进展。此次确认 11 月上线，意味着该游戏的 DLSS 5 支持将从技术合作阶段进入正式落地阶段。