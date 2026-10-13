苹果首款智能家庭中枢 HomeView 发布：售价 299 美元，11 月 13 日开售

IT之家 10 月 13 日消息，苹果刚刚推出了全新的 Apple HomeView 智能家居管理设备，标准版与壁挂版定价均为 299 美元（IT之家注：现汇率约合 2,005 元人民币），首批上市国家（澳大利亚、加拿大、印度、新西兰、英国和美国）今日开启预购，后续新加坡于 10 月 15 日开启预购，均于 11 月 13 日正式开售。

该产品搭载 A18 芯片，配备 7 英寸（实际 6.98 英寸）Liquid Retina 显示屏（IPS 面板，1088×1088 像素分辨率，220ppi，支持原彩显示，自带防指纹疏油层），还配备了一颗 1200 万像素摄像头（ƒ/2.4 光圈），整合音乐播放、FaceTime 视频通话、家庭监控和智能家居控制等功能，并搭载基于 Apple Intelligence 的 Siri AI；支持 Wi-Fi 6E、蓝牙 6.0、Thread；需搭配运行 iOS 27.2 或更高版本的 iPhone 或运行 iPadOS 27.2 或更高版本的 iPad 使用。

苹果表示，该设备支持面部识别，可根据不同家庭成员切换个性化内容，同时将隐私与安全保护作为产品设计的核心。

这款设备可识别最多六位家庭成员并根据识别结果显示对应用户在信息、FaceTime、日历、提醒事项和“查找”等应用中的个人内容，同时支持全家共享照片相册和音乐。苹果表示，个人内容不会向其他家庭成员开放。

苹果全球营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示，HomeView“旨在被家中所有人共享，同时对每位用户而言都感觉完全个人化”。

HomeView 采用铝合金机身设计，屏幕通过不锈钢铰链与半球形扬声器底座连接，支持倾斜调节，提供银色、星光色、玫瑰粉和深空灰四种配色，附赠同色线缆。

壁挂版提供深空灰和银色两种选择，可通过 Schneider Home 的三款专用支架安装，支持自行安装或专业安装。在配套的 Schneider Home 支架中，Power Mount USB-C Wall Connector 起售价 59.95 美元（现汇率约合 402 元人民币），Power Mount AC Wired 起售价 79.95 美元（现汇率约合 536.1 元人民币），今日起可订购；Power Mount PoE Wired 将于 2027 年初上市，售价 129.95 美元（现汇率约合 871.4 元人民币）。

苹果 HomeView 显示屏支持 True Tone 自适应色温及自动亮度（0.3nits 至 500nits），界面会根据用户距离智能调整信息密度。

在界面个性化方面，HomeView 提供多种类似表盘的个性化显示界面，包括支持人像景深效果的照片（Photos）界面、能够根据人的存在和动作动态变化响应物理运动的流动（Flow）界面，以及可根据时间、天气、体育赛事和节日呈现动画的史努比（Snoopy）界面。用户还可以选择共享相册，将设备用作家庭电子相框。

音频方面，苹果在屏内集成了四个波束成形麦克风、两个定制全频驱动单元，底座（壁挂版没有底座）中还内置了一个向下发声的低音炮，以及两个用于抵消振动的被动辐射器，并通过计算音频技术根据音量等条件实时优化声音表现。

壁挂款则采用针对墙面安装场景调校的双驱动单元和计算音频技术。设备支持 Apple Music、Apple Podcasts、Apple News、Apple TV 及兼容的第三方音视频应用，还可通过 Handoff 接力功能将 iPhone 上正在播放的音乐流转至 HomeView，并与 HomePod、HomePod mini 等设备组成全屋多房间音频阵列；支持远场 Siri 语音识别；支持杜比全景声的空间音频。

在通信和家庭生活功能方面，HomeView 支持 FaceTime、Center Stage 人物居中、信息语音回复和屏幕键盘输入。用户可以通过 Intercom 广播功能向指定房间或整个家庭广播语音消息，也可以将网页食谱转换为分步骤操作说明，并使用免提计时器和食材跟踪功能。此外，设备支持“查找”和实时活动，可显示正在播放的歌曲、计时器状态以及来自其他房间的对讲消息。

HomeView 还可作为智能家居控制中枢，用户能够通过触控或 Siri AI 查看摄像头画面、调节恒温器和灯光、锁门或关闭百叶窗。

据介绍，Home Camera 界面最多可同时显示 9 路视频画面。搭配受支持的 iCloud+ 订阅和兼容摄像头后，设备还可通过端到端加密技术识别人员、熟悉的面孔、宠物、包裹和车辆，并在有人抵达前门时向家庭成员发送通知。

针对 HomeKit Secure Video 视频，该设备支持生成视频内容描述。此外，它还能检测烟雾报警器或一氧化碳报警器发出的声音，并向用户的 iPhone、iPad 或 Apple Watch 发送提醒。

苹果同时宣布推出 Apple Home Collection 智能家居产品系列，涵盖摄像头、恒温器和门锁，由苹果与 LG 电子、施耐德电气联合开发。同时，HomeView 也兼容其他支持 Works with Apple Home 和 Matter 标准的配件。

当与支持 Apple Intelligence 的 iPhone 或 iPad 配对时，Siri AI 可调用用户的个人上下文，包括 Calendar、Messages 和 Apple Music 播放列表，实现跨应用操作。对话可从 HomeView 无缝延续至 Siri App，通过 iCloud 在 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和 Apple Vision Pro 间私密同步。

隐私保护方面，HomeView 配备 A18 芯片和 Secure Exclaves 安全隔离运行环境，用于将摄像头和麦克风数据的处理与系统其他部分隔离。

苹果强调，在 Secure Exclaves 中处理和分析的数据无法被 HomeView 软件、应用、用户或苹果公司访问。信息和日历等个人内容只有在设备识别出已登记用户的面部，且其配对的 iPhone 或 iPad 在场并且近期已解锁时才会显示。Siri 请求则可在设备本地处理，也可通过隐私云端进行处理；苹果称，后者不会存储相关数据，也不会向苹果或其他任何人开放这些数据。

苹果表示，该产品不会在欧盟销售，原因是 Siri AI 目前在欧盟的 iOS 中不可用，苹果表示正与欧盟建设性合作以寻求解决方案。

HomeView 上的 Siri AI 目前在美国、澳大利亚、加拿大、印度、新西兰、新加坡、南非和英国提供英语版本，加拿大法语将在后续通过免费软件更新提供支持。

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