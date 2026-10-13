苹果新款 Apple TV 4K 发布：2399 港元，A19 芯片、Siri AI、内置麦克风

IT之家 10 月 13 日消息，苹果新款 Apple TV 4K 今日正式发布。该产品将于 11 月 13 日起正式发售，售价 2,399 港元（IT之家注：现汇率约合 2,050 元人民币）。

据官方介绍，Apple TV 4K 支持杜比视界和 HDR10+，可呈现生动逼真的 4K 画面，让每一个细节都栩栩如生。该机支持空间音频和杜比全景声功能，营造宛如四面八方而来的环绕立体声。

规格方面，Apple TV 4K 搭载 A19 芯片，CPU 性能相比上一代提升 50%，GPU 性能提升最高 2 倍，带来更快的响应速度和流畅播放体验。当然最重要的是，现在 AppleTV 终于支持了 Siri AI，当您将设备与 iPhone 或 iPad 配对后，您将可以更快找出喜欢的电影，或控制更多智能家居。

Apple TV 4K 内置三颗麦克风，用户无需拿着 Siri Remote 遥控器就能和 Siri 对话。新机支持环绕立体声，最多可配对四个 HomePod，全屋音频功能可将声音均匀地分布到四个 HomePod 上，带来更蓬勃的音效。

此外，Apple TV 4K 随附的 Siri Remote 遥控器现已支持“查找”功能，如果您找不到遥控器，只需要说一声“Siri，帮我找下遥控器”，它就会发出声音提示。该产品支持 Wi-Fi 7、蓝牙 6、Thread、HDMI 2.1、千兆以太网，拥有 128GB 存储空间。

Apple TV 4K 将在 11 月 13 日起发售，定价 2,399 港元（现汇率约合 2,050 元人民币）。

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