苹果全新家居配件系列发布：含智能摄像头、恒温器和门锁等，与 LG 电子和施耐德电气合作设计

IT之家 10 月 13 日消息，苹果今日宣布推出 Apple Home Collection，这是系列全新智能家居配件，含室内外摄像头、恒温器、温度传感器以及视频门铃和门锁 —— 由 LG 电子和施耐德电气合作设计。
这些新配件设置简单，iPhone 只需一键操作，所有管理都通过 Apple Home 应用 —— 无需单独的应用或账户。每个配件在 Apple Home 中都进行了端到端加密，因此只有用户和他们选择的人能够访问他们的家庭数据。
IT之家注：所有产品将于 12 月开始发售，部分配件将于 2027 年初上市。
据介绍，Works with Apple Home 和 Matter 认证多年来让各种第三方配件能够连接苹果的智能家居生态系统，而 Apple Home Collection 更进一步。苹果与 LG 电子和施耐德电气紧密合作，打造了贯穿新产品线的 Apple Home 体验。而且和 Apple Home 的所有配件一样，Apple Home Collection 的产品注重隐私，Home 应用数据端到端加密，因此 LG 电子、施耐德电气和苹果都无法读取数据。
LG 的四摄像头阵容可为用户提供了一种私密且智能的方式，在使用 Apple HomeView、HomePod、HomePod mini 或 Apple TV 4K 等家庭中枢时监控家中。每台摄像头都能拍摄高达 2.5K 分辨率的视频，识别人、熟悉面孔、宠物、车辆和包裹，视频历史安全存储在用户支持的 iCloud+ 套餐中，因此无需单独订阅摄像头。该产品线包括以下设备：
LG 的视频门铃提供双摄像头，可分别捕捉访客和包裹的视角 —— 允许用户无缝切换前置和底部摄像头视角 —— 并内置聚光灯和通过 HomeView、HomePod 和 HomePod mini 播放的提示音。前置摄像头拍摄 2.5K 分辨率视频，底部摄像头拍摄全高清分辨率。
LG 的泛光摄像头配备了自适应双泛光灯，在检测到运动时自动激活，以及低光彩色夜视功能，在较暗的环境下保持清晰度，让用户能更好地观察外面发生的事情。
LG 的户外摄像头还提供低光彩色夜视功能，且可轻松调整角度，通过简单的自安装实现灵活的户外覆盖。
LG 的室内摄像头在 Home 应用中采取了独特的隐私处理方式，用户入住时会自动上下倾斜以调整视角，并在家中第一个成员返回时立即向下倾斜以停止监控。用户还可以随时手动或在 Home 应用中倾斜摄像头，无论是快速环顾房间还是调整视角到自己需要的位置。
每台摄像头都支持 iCloud+，用户可以访问 10 天的活动视频历史。在符合条件的 iCloud+ 套餐中，Apple Intelligence 添加了自动视频描述，总结片段中发生的情况，并支持使用自然、描述性语言搜索视频。
内置存储即使在 Wi-Fi 断线时也能保持摄像头录制，视频采集和存储方式的改进确保网络中断时不会遗漏检测到的瞬间。用户可以随时通过 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 4K 或 HomeView 的 Home 应用查看实时画面和摄像头活动，无需打开完整直播即可一目了然。
LG 的智能死锁（美式门锁术语，通常指的是需要用钥匙开关的固定式门栓，可理解为防盗锁）为家庭出入口带来了全新的便利层次。利用超宽带技术，锁可以判断用户距离多近以及他们何时接近门口。当用户使用兼容的 iPhone 或 Apple Watch 上的家门钥匙走近时，门会自动解锁，无需轻敲。
为了灵活操作，用户还可以用 iPhone 或 Apple Watch 轻触解锁，使用集成 PIN 码，或依靠隐藏的备用钥匙槽。锁可以感知门是否被打开、关闭或被动过，即使锁着也能提醒用户门是否打开。访客访问也可以通过 Home 应用直接共享，方便遛狗者、看家或来访的家人进入。
Home 应用中的控制功能允许门铃和锁作为前门系统协同工作 —— 用户可以在单一视图中看到门，并通过请求 Siri 解锁门。当访客按铃时，HomeView、HomePod 或 HomePod mini 会响起提示音，用户的苹果设备（如 iPhone 或 iPad）上会显示通知。
无论身处何地，用户都能看到门外的人员，与访客交谈，并为他们开锁。这款新的智能锁兼容 Matter，支持 Aliro，完全本地运行，因此即使没有网络连接，核心访问功能也能继续。
在家庭气候方面，现推出两款新型智能恒温器 —— 一款来自 LG 电子、一款来自施耐德电气。用户可以选择最适合其家庭更广泛能源生态系统的产品。
利用 iPhone 的设备智能，“家庭自适应温度”应用会根据用户在家、夜间休息还是外出自动调节恒温器，确保家中温度始终保持在合适的状态，无需手动调度。
在美国本土，清洁能源指导可以为兼容的公用事业计划用户调整供暖和制冷，调整为更清洁、更低成本的时段，Home 应用还会显示长期的用电数据，包括高峰和非高峰费率信息。
新恒温器可以使用 LG 电子和施耐德电气的新独立温度和湿度传感器，或是 HomeView、HomePod 和 HomePod mini 内置的传感器，读取多个房间的温度和湿度。
恒温器和温度和湿度传感器都兼容 Matter，适合 DIY，并兼容多种暖通空调系统，配备设备内导线检测以简化安装。
值得一提的是，Home 应用中的摄像头录像和个人数据是端到端加密存储的，LG 电子、施耐德电气或苹果永远无法访问。摄像头画面会安全地在客户自己的苹果家庭中枢本地处理，或在私有云计算中进行，对于拥有 iCloud+ 的用户，则会在 iCloud 中加密保存 10 天。没有人，甚至苹果也无法访问这些数据。
IT之家了解到，对于希望专业安装智能家居配件的客户，苹果零售现已在美国提供第三方安装服务，需额外收费。
LG Video Doorbell Wired 起价为 249.95 美元（现汇率约合 1,676 元人民币），LG Floodlight Cam 起价为 399.95 美元（现汇率约合 2,682 元人民币），LG 户外摄像头插电式起价为 299.95 美元（现汇率约合 2,011 元人民币），均在美国、加拿大和英国提供 Essence Graphite 和 Essence Silver 两种版本。LG 室内摄像头插电器在美国、加拿大和英国也有售，Essence White 起价为 199.95 美元（现汇率约合 1,341 元人民币）。
LG 智能死锁起价为 349.95 美元（现汇率约合 2,347 元人民币），在美国和加拿大有 Essence Graphite 和 Essence Silver 两种版本。
LG 智能恒温器起价为 199.95 美元（现汇率约合 1,341 元人民币），LG 温度传感器起价为 39.95 美元（现汇率约合 267.9 元人民币），在美国和加拿大均有 Essence White 色。
施耐德家庭智能恒温器起价为 199.95 美元（现汇率约合 1,341 元人民币），在美国和加拿大提供银色 + 白色两种。施耐德家用房间传感器在美国和加拿大也有售，白色起价为 39.95 美元（现汇率约合 267.9 元人民币）。
智能恒温器的安装配件可在 apple.com/store 和苹果商店应用单独购买。LG C 线电源适配器起价为 24.95 美元（现汇率约合 167.3 元人民币），施耐德家用装饰板起价为 14.95 美元（现汇率约合 100.3 元人民币），施耐德家用 C 线电源适配器起价为 24.95 美元（现汇率约合 167.3 元人民币）。
Apple HomeView 在欧盟无法销售，因为 Siri AI 目前在欧盟的 iOS 平台上无法使用。苹果正与欧盟建设性合作，试图寻找前进的道路。