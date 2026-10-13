苹果全新家居配件系列发布：含智能摄像头、恒温器和门锁等，与 LG 电子和施耐德电气合作设计

IT之家 10 月 13 日消息，苹果今日宣布推出 Apple Home Collection，这是系列全新智能家居配件，含室内外摄像头、恒温器、温度传感器以及视频门铃和门锁 —— 由 LG 电子和施耐德电气合作设计。

这些新配件设置简单，iPhone 只需一键操作，所有管理都通过 Apple Home 应用 —— 无需单独的应用或账户。每个配件在 Apple Home 中都进行了端到端加密，因此只有用户和他们选择的人能够访问他们的家庭数据。

IT之家注：所有产品将于 12 月开始发售，部分配件将于 2027 年初上市。

据介绍，Works with Apple Home 和 Matter 认证多年来让各种第三方配件能够连接苹果的智能家居生态系统，而 Apple Home Collection 更进一步。苹果与 LG 电子和施耐德电气紧密合作，打造了贯穿新产品线的 Apple Home 体验。而且和 Apple Home 的所有配件一样，Apple Home Collection 的产品注重隐私，Home 应用数据端到端加密，因此 LG 电子、施耐德电气和苹果都无法读取数据。

LG 的四摄像头阵容可为用户提供了一种私密且智能的方式，在使用 Apple HomeView、HomePod、HomePod mini 或 Apple TV 4K 等家庭中枢时监控家中。每台摄像头都能拍摄高达 2.5K 分辨率的视频，识别人、熟悉面孔、宠物、车辆和包裹，视频历史安全存储在用户支持的 iCloud+ 套餐中，因此无需单独订阅摄像头。该产品线包括以下设备：

LG 的视频门铃提供双摄像头，可分别捕捉访客和包裹的视角 —— 允许用户无缝切换前置和底部摄像头视角 —— 并内置聚光灯和通过 HomeView、HomePod 和 HomePod mini 播放的提示音。前置摄像头拍摄 2.5K 分辨率视频，底部摄像头拍摄全高清分辨率。

LG 的泛光摄像头配备了自适应双泛光灯，在检测到运动时自动激活，以及低光彩色夜视功能，在较暗的环境下保持清晰度，让用户能更好地观察外面发生的事情。

LG 的户外摄像头还提供低光彩色夜视功能，且可轻松调整角度，通过简单的自安装实现灵活的户外覆盖。

LG 的室内摄像头在 Home 应用中采取了独特的隐私处理方式，用户入住时会自动上下倾斜以调整视角，并在家中第一个成员返回时立即向下倾斜以停止监控。用户还可以随时手动或在 Home 应用中倾斜摄像头，无论是快速环顾房间还是调整视角到自己需要的位置。

▲ LG 的视频门铃配备双摄像头，可分别捕捉访客和包裹的视角，并配备内置聚光灯和通过 HomeView、HomePod 和 HomePod mini 播放的提示音

▲ LG 的泛光灯摄像头通过自适应双泛光灯提供强大的周边监控功能，这些灯在检测到运动时自动激活，以及低光彩色夜视功能，在黑暗条件下保持清晰度

▲ LG 的户外摄像头提供低光彩色夜视功能，且可轻松调整角度以实现灵活覆盖

▲ LG 的室内摄像头在用户入住时会自动上下倾斜以调整视角，并在第一位家庭成员返回时立即向下倾斜以停止监控

每台摄像头都支持 iCloud+，用户可以访问 10 天的活动视频历史。在符合条件的 iCloud+ 套餐中，Apple Intelligence 添加了自动视频描述，总结片段中发生的情况，并支持使用自然、描述性语言搜索视频。

内置存储即使在 Wi-Fi 断线时也能保持摄像头录制，视频采集和存储方式的改进确保网络中断时不会遗漏检测到的瞬间。用户可以随时通过 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 4K 或 HomeView 的 Home 应用查看实时画面和摄像头活动，无需打开完整直播即可一目了然。

▲ 新的 HomeView 与 Apple Home Collection 合作，帮助用户了解家中内外的情况，管理访问，全天保持温度适中，以及更多功能

LG 的智能死锁（美式门锁术语，通常指的是需要用钥匙开关的固定式门栓，可理解为防盗锁）为家庭出入口带来了全新的便利层次。利用超宽带技术，锁可以判断用户距离多近以及他们何时接近门口。当用户使用兼容的 iPhone 或 Apple Watch 上的家门钥匙走近时，门会自动解锁，无需轻敲。

为了灵活操作，用户还可以用 iPhone 或 Apple Watch 轻触解锁，使用集成 PIN 码，或依靠隐藏的备用钥匙槽。锁可以感知门是否被打开、关闭或被动过，即使锁着也能提醒用户门是否打开。访客访问也可以通过 Home 应用直接共享，方便遛狗者、看家或来访的家人进入。

▲ LG 的智能死锁采用超宽带技术，可以感知用户是否接近门，并能感知门是否被打开、关闭或被动过

Home 应用中的控制功能允许门铃和锁作为前门系统协同工作 —— 用户可以在单一视图中看到门，并通过请求 Siri 解锁门。当访客按铃时，HomeView、HomePod 或 HomePod mini 会响起提示音，用户的苹果设备（如 iPhone 或 iPad）上会显示通知。

无论身处何地，用户都能看到门外的人员，与访客交谈，并为他们开锁。这款新的智能锁兼容 Matter，支持 Aliro，完全本地运行，因此即使没有网络连接，核心访问功能也能继续。

在家庭气候方面，现推出两款新型智能恒温器 —— 一款来自 LG 电子、一款来自施耐德电气。用户可以选择最适合其家庭更广泛能源生态系统的产品。

▲ 施耐德电气为苹果家庭系列推出的全新智能恒温器适用于多种暖通空调系统，确保家中温度始终适宜，无需手动调度

利用 iPhone 的设备智能，“家庭自适应温度”应用会根据用户在家、夜间休息还是外出自动调节恒温器，确保家中温度始终保持在合适的状态，无需手动调度。

▲ LG 全新的 Apple Home Collection 智能恒温器可兼容多种暖通空调系统，确保家中温度始终适宜，无需手动调度

在美国本土，清洁能源指导可以为兼容的公用事业计划用户调整供暖和制冷，调整为更清洁、更低成本的时段，Home 应用还会显示长期的用电数据，包括高峰和非高峰费率信息。

新恒温器可以使用 LG 电子和施耐德电气的新独立温度和湿度传感器，或是 HomeView、HomePod 和 HomePod mini 内置的传感器，读取多个房间的温度和湿度。

▲ 利用 iPhone 的设备智能，家庭自适应温度应用会自动根据用户是在家、夜间休息还是外出自动调节恒温器

恒温器和温度和湿度传感器都兼容 Matter，适合 DIY，并兼容多种暖通空调系统，配备设备内导线检测以简化安装。

值得一提的是，Home 应用中的摄像头录像和个人数据是端到端加密存储的，LG 电子、施耐德电气或苹果永远无法访问。摄像头画面会安全地在客户自己的苹果家庭中枢本地处理，或在私有云计算中进行，对于拥有 iCloud+ 的用户，则会在 iCloud 中加密保存 10 天。没有人，甚至苹果也无法访问这些数据。

IT之家了解到，对于希望专业安装智能家居配件的客户，苹果零售现已在美国提供第三方安装服务，需额外收费。

LG Video Doorbell Wired 起价为 249.95 美元（现汇率约合 1,676 元人民币），LG Floodlight Cam 起价为 399.95 美元（现汇率约合 2,682 元人民币），LG 户外摄像头插电式起价为 299.95 美元（现汇率约合 2,011 元人民币），均在美国、加拿大和英国提供 Essence Graphite 和 Essence Silver 两种版本。LG 室内摄像头插电器在美国、加拿大和英国也有售，Essence White 起价为 199.95 美元（现汇率约合 1,341 元人民币）。

LG 智能死锁起价为 349.95 美元（现汇率约合 2,347 元人民币），在美国和加拿大有 Essence Graphite 和 Essence Silver 两种版本。

LG 智能恒温器起价为 199.95 美元（现汇率约合 1,341 元人民币），LG 温度传感器起价为 39.95 美元（现汇率约合 267.9 元人民币），在美国和加拿大均有 Essence White 色。

施耐德家庭智能恒温器起价为 199.95 美元（现汇率约合 1,341 元人民币），在美国和加拿大提供银色 + 白色两种。施耐德家用房间传感器在美国和加拿大也有售，白色起价为 39.95 美元（现汇率约合 267.9 元人民币）。

智能恒温器的安装配件可在 apple.com/store 和苹果商店应用单独购买。LG C 线电源适配器起价为 24.95 美元（现汇率约合 167.3 元人民币），施耐德家用装饰板起价为 14.95 美元（现汇率约合 100.3 元人民币），施耐德家用 C 线电源适配器起价为 24.95 美元（现汇率约合 167.3 元人民币）。

Apple HomeView 在欧盟无法销售，因为 Siri AI 目前在欧盟的 iOS 平台上无法使用。苹果正与欧盟建设性合作，试图寻找前进的道路。

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