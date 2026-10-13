小米员工透露智能家庭屏曾拟命名 HomeView，但最终仅路由器被冠以 Home 之名

IT之家 10 月 13 日消息，小米中国区智能硬件市场负责人 @Selen7 今日发文，称当年给智能硬件做命名，想了一套 Home 系列的名字，最终路由器用了 HomeWiFi。

他表示，智能音箱的 HomeView 只躺在了 21 年的历史文档里，上市时用的智能家庭屏。

IT之家注意到，小米在 2022 年的 Civi 1S 发布会上，发布了小米智能家庭屏 10，官方称这是“小米首款为全屋智能打造的旗舰新品，是连接家的智能中控，也是连接家人的内容中心”。

小米智能家庭屏 10 采用 10.1 英寸的触控屏，设计上使用一体化设计，机身纤薄，金属质感的机身还有精密织物包裹，屏幕支持仰角无极调节；搭载四核 A53 处理器，配备 5MP 摄像头，可物理遮蔽，拥有立体声双扬声器。

小米智能家庭屏 10 预装 MIUI Home 系统，支持智能场景互联、全屋智能遥控、Wi-Fi 连接设备、蓝牙 Mesh 网关以及红外遥控。其它功能还包括跨屏视频通话、专属儿童模式、追剧刷视频、双人连麦 K 歌、小米妙播音乐接力等。

去年 12 月，小米首款高端家庭屏 —— 小米智能家庭屏 11 正式发布，售价为 1299 元。新品支持 7 大平台影音内容、内置超级小爱、可实现一句话跨端智控。