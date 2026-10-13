派拉蒙收购华纳兄弟探索后 Discovery+ 宣布涨价，无广告套餐 11.99 美元起

IT之家 10 月 13 日消息，派拉蒙已完成对华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）收购，合并后的公司命名为 Skydance，旗下包括 Discovery+、HBO Max 和 Paramount+ 等流媒体服务。

今日，Discovery+ 宣布上调订阅价格，带广告的套餐将从 5.99 美元每月涨至 6.99 美元，无广告套餐月费则从 9.99 美元（现汇率约合 67 元人民币）涨至 11.99 美元（IT之家注：现汇率约合 80.4 元人民币）。

此次调价对新用户立即生效，现有用户将从 2026 年 11 月 12 日起，在后续账单中看到调整后的价格。

这是 Discovery+ 自 2025 年 1 月以来首次上调订阅价格。此次调整涉及该平台的两种订阅方案，其中无广告套餐每月上涨 2 美元，广告支持套餐每月上涨 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）。

根据派拉蒙于 10 月 6 日发布的官方公告，合并后的公司计划逐步将 Paramount+ 与 HBO Max 整合为一个服务，但 Discovery+ 是否会继续作为独立流媒体平台运营，目前尚不明确。

Discovery+ 主要提供 TLC、探索频道（Discovery Channel）、HGTV、美食频道（Food Network）以及 Investigation Discovery 等电视网络的节目内容。

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