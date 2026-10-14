陪审团认定 Arm 违反许可协议，高通获 2 美元象征性赔偿

IT之家 10 月 14 日消息，据路透社报道，美国特拉华州一个陪审团于当地时间周二认定，芯片技术供应商 Arm Holdings 违反了与高通（Qualcomm）的许可协议，还故意干扰这家芯片厂商与 Meta 公司的业务往来，但仅裁定 2 美元（IT之家注：现汇率约合 13.4 元人民币）的象征性赔偿金。

这项判决出自上周为期五天的庭审，这也是两家企业两年内的第二次诉讼，案件凸显双方业务关系持续恶化。软银集团在 2016 年取得 Arm 控制权之后，Arm 的业务重心从授权芯片制造所需技术，转向自研芯片销售，双方矛盾随之加剧。

判决出炉后，Arm 股价下跌 1%，高通股价上涨 1%，不过高通股价相比判决前约 2.4% 的涨幅已有小幅回落。

两家企业都对判决中的部分内容表示认可，而案件部分核心争议仍悬而未决。

高通在一份声明中表示：“陪审团认定 Arm 违反了和高通长期生效的架构许可协议（ALA），没有履行承诺，并且刻意采取行动扰乱高通业务，我们对此感到欣慰。”

Arm 方面称：“高通提起本次诉讼，试图依据许可协议剥夺 Arm 数十亿美元收益。但陪审团的判决证实，Arm 在技术许可协议的履约过程中秉持善意，仅判定 2 美元（现汇率约合 13.4 元人民币）赔偿金，也证明 Arm 在本案中的主张具备合理性。”

陪审团认定，Arm 没有履行义务，未能为自家芯片设计提供软件补丁与配套工具。而其余五项违约指控，陪审团判定 Arm 胜诉。

陪审团同时认定，Arm 存在故意以及过失干扰高通与 Meta 合作关系的行为。高通称，2024 年其本即将和 Meta 达成合作，而 Arm 被指向彭博新闻社泄露高通违反许可协议的消息，致使这份和 Meta 的合作协议被推迟。

针对这两项指控，陪审团各裁定 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）象征性赔偿。相关认定也为高通保留了后续主张权利的空间，案件将进入下一阶段，由美国地区法官玛丽埃伦 · 诺雷卡（Maryellen Noreika）处理多项争议。

法院认定违约这一结果，意味着诺雷卡有可能据此裁定，高通可在五年内停止向 Arm 支付专利费，这笔费用价值或达数十亿美元。Arm 主张，许可协议条款中这项为期五年的专利费处罚不具备强制执行力。

陪审团关于业务干扰的认定，可被高通用来佐证其观点，即 Arm 没有就下一代技术开展善意谈判，该争议同样需要法官作出裁决。

针对这部分裁决结果，败诉一方大概率会提起上诉。

相关阅读：