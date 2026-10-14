不服判决：Anthropic 硬刚美国政府 AI“供应链风险”认定

IT之家 10 月 14 日消息，据彭博社报道，Anthropic 公司敦促华盛顿联邦上诉法院重新审议此前的一项判决，该判决维持了特朗普政府将这家人工智能企业认定为危害美国国家安全供应链风险主体的决定。

该公司于当地时间周二申请由上诉法院全体法官，复核一个三人法官小组在 9 月 25 日以 2 比 1 票数作出的裁决。Anthropic 主张，多数意见对法律作出了错误解读，允许美国国防部“在没有任何预先认定流程的情况下采取行动，而且已有明确证据表明，这项认定是对 Anthropic 就人工智能安全公开发表言论的报复”。

Anthropic 与政府之间的这场法律博弈事关重大。在人工智能技术发展的关键节点，法院需要判定，究竟是联邦政府还是私营企业掌握人工智能技术安全防护机制的控制权。美国本土开发者正争相推出最先进的人工智能模型，并向投资者证明这项技术能够实现盈利。

今年早些时候，双方关于军方使用该公司人工智能技术的合同谈判破裂，Anthropic 由此与特朗普政府公开产生争执。

这家公司曾要求获得保证，其技术不会被用于对美国民众的大规模监控，或是自主武器部署。但美方表示，出于国家安全考量，无法接受对技术使用施加任何限制。

美国国防部在 3 月通知 Anthropic，该企业及其产品被认定为美国供应链风险，所有联邦机构都需要撤回和这家公司相关的业务指令。这类风险认定，以往一般只针对美国视作对手国家的企业。

Anthropic 对政府提起两起诉讼，一起在加州，针对国防部要求联邦机构停止和该公司合作的指令；另一起向哥伦比亚特区巡回上诉法院提起，质疑这项风险认定本身的合法性。

在旧金山的案件中 Anthropic 胜诉，美国地区法官丽塔 ·F· 林（Rita F. Lin）在 8 月下令，要求政府解除联邦机构使用 Anthropic 技术的禁令。她强调，国防部此举的动机看起来属于报复，而非出于正当的安全考量。

但在华盛顿的这起案件里，三人法官小组于 9 月 25 日裁定，政府的这项认定具备合法性。

格雷戈里 · 卡察斯（Gregory Katsas）法官撰写多数意见称，国防部“有合理理由担心，Anthropic 可能修改克劳德（Claude）模型的设计，使其无法执行国防部认为在合同授权范围内、且具备必要性的国家安全相关任务”。

IT之家注意到，本案案号为 Anthropic 诉美国国防部案，26-01049，受理法院为美国哥伦比亚特区巡回上诉法院（华盛顿）。