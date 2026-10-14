SpaceX 计划将得州星舰发射频次提升至每年 456 次，正接受美国政府审查

IT之家 10 月 14 日消息，SpaceX 计划提高位于得克萨斯州南部星基地（Starbase）发射场的星舰发射与回收次数，目标达到每年数百次飞行，该方案目前正接受美国政府审查。

美国联邦航空管理局在当地时间周二发布的公告中表示，计划针对 SpaceX 的这份方案编制环境影响报告书，并召开公众听证会。

美国联邦航空管理局称，SpaceX 提议在这座得州发射场每年最多实施 456 次发射、912 次回收作业。回收指每次发射或任务结束后，星舰飞船与超重助推器这两大箭体完整地以直立状态返回发射场，以备重复使用。

SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）此前已公开表示，公司计划尽可能加快星舰发射节奏，称不到十年内，星舰有望实现每小时多次发射。该公司近期还宣布，计划投入最高 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,705.02 亿元人民币），在路易斯安那州南部修建大型发射场，支撑星舰高频次发射需求。

增加发射频次有助于推进 SpaceX 整体太空探索目标，但同时也存在风险，包括可能产生环境影响，以及对航空运输造成干扰 —— 航空公司需要调整航线，避开火箭发射区域，或是火箭爆炸时可能掉落残骸的空域。

美国联邦航空管理局将评估 SpaceX 得州星基地方案对空气质量、野生动物、海岸资源等方面的潜在风险。后续会发布报告书草案，并向公众征集意见。

美国联邦航空管理局表示，SpaceX 的计划分为两个阶段实施。第一阶段，该基地每年最多开展 100 次星舰发射以及 200 次回收作业，作业可在任意日期、任意时段进行。

美国联邦航空管理局称：“随着飞行器持续迭代、可靠性提升，发射与回收频次预计会进一步增加。”

第二阶段将在“数年内”落地，届时发射量达到每年 456 次。这一阶段的发射仍可在一天内任意时段进行，但仅安排在周一至周五。

美国联邦航空管理局还提到，912 次回收是得州基地可承接回收任务的上限，无论星舰从何处发射。SpaceX 也可选择将箭体组件陆地回收，或是让它们溅落在附近的墨西哥湾或是远海海域。

此前星基地每年最多开展 5 次星舰飞行，2026 年至今该公司仅完成 3 次星舰发射。不过星舰的设计目标是实现完全快速复用，经过少量检修就能迅速再次升空。SpaceX 目前尚未实现这一能力，不过马斯克表示，公司希望在今年年底前实现箭体两大部件均在星基地着陆回收。

美国联邦航空管理局称，SpaceX 当前获批在得州星基地每年最多进行 25 次发射、50 次回收。