吉利控股集团声明：支持中欧汽车贸易磋商共识

IT之家 10 月 14 日消息，今天上午，吉利控股集团通过官微发布《吉利控股集团关于支持中欧汽车贸易磋商共识的声明》。

浙江吉利控股集团对中欧贸易投资磋商机制第二次例会取得的积极成果表示欢迎和支持，对双方本着相互尊重、平等协商的原则，通过密集磋商妥善处理汽车贸易分歧所作的努力表示赞赏。

我们支持双方就混动汽车贸易确认的尊重事实、非歧视和合规三项基本原则。相关共识立足贸易实际，对等互利，兼顾双方产业合理关切，为中欧汽车产业深化互利合作创造了积极条件。我们相信，在世贸组织规则框架下，通过对话协商解决分歧，通过公平竞争促进发展，符合中欧企业和消费者的共同利益。

稳定、可预期、可持续的贸易投资环境，是企业开展长期经营与合作的重要基础。此次磋商成果有助于避免贸易摩擦升级、稳定市场预期，增强企业参与中欧经贸合作的信心。我们期待相关共识稳步落地，为双方汽车贸易和产业合作提供有力支持。

吉利控股集团将坚持开放合作、依法合规经营，以技术创新和优质产品服务消费者，积极拓展与欧洲产业伙伴的交流合作，共同维护汽车产业链供应链稳定，推动汽车产业绿色发展，为中欧经贸关系健康发展作出积极贡献。

吉利控股集团

2026 年 10 月 14 日