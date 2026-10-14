微软 Win10 推送 10 月扩展安全更新：修复文件历史记录备份故障

IT之家 10 月 14 日消息，在本月补丁星期二活动日（10 月 13 日），微软面向 Windows 10 扩展安全更新（ESU）用户推送 KB5126657 更新，覆盖 Windows 10 22H2 和 21H2，安装后版本号升至 Build 19045.7807 与 19044.7807。

时区与时间规则

本次更新为加拿大不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省启用永久夏令时，相关规则将于 2026 年 11 月正式生效；同时新增曼尼托巴标准时间时区，时区标识为（UTC-5:00）曼尼托巴。

ReFS 外部存储安全审计

更新为外接存储设备上的 ReFS 文件系统卷，新增审计功能与可选策略管控。审计功能默认开启，而强制管控策略默认保持关闭，留给管理员充足时间评估、筹备后续的安全加固方案。现阶段该机制仅生成审计日志，不会拦截任何读写操作，属于未来安全强化的前置准备。使用 ReFS 外接硬盘用于备份、镜像与数据流转的环境，建议查看审计日志。

修复存储直通（Storage Spaces Direct）

修复一项故障：部分存储直通虚拟磁盘，在 Windows 更新重启后会保持离线状态。问题根源为恢复流程中，分层存储的有效元数据被系统误判为无效，导致虚拟磁盘及其承载业务无法正常上线。安装本补丁即可解决该故障，无需额外临时规避手段。

修复文件历史（File History）问题

修复文件历史功能缺陷：此前文件历史在向外接硬盘或网络位置备份、还原文件时会失败；即便备份驱动器正常连接，系统仍会错误弹出“请重新连接驱动器”提示。存在该故障的设备会静默停止备份，更新完成后，建议手动进入文件历史页面，确认最近一次备份记录正常，切勿直接认定历史备份任务执行成功。

持续分发安全启动（Secure Boot）证书

更新继续推送新版安全启动证书。微软基于精准设备判定策略，自动向符合条件的设备下发证书。推送工作仍在分批进行；尚未收到新版证书的设备，依旧可以正常启动、接收 Windows 更新。原版证书将在 2026 年陆续到期。