谷歌调整 Chrome 浏览器漏洞赏金计划：高危漏洞最高奖励 2 万美元

IT之家 10 月 14 日消息，谷歌依靠安全研究员提交的漏洞报告，再结合内部安全团队，保障 Chrome 等应用抵御漏洞利用攻击。过去数月，谷歌已对漏洞奖励计划（VRP）作出多项调整，包括 5 月下调 Chrome 漏洞奖金、7 月借助 AI 提升 Chrome 安全性。如今，谷歌将对 Chrome 漏洞奖励计划进行新一轮调整。

谷歌在一篇博客文章中公布了全新奖金档位与漏洞分类。内存损坏类漏洞的基础奖金提升至原来四倍，达到 2,000 美元（IT之家注：现汇率约合 13,410 元人民币）。此外，浏览器、图形处理器（GPU）以及网络进程中可控读取与崩溃类漏洞报告，奖金为 4,000 美元（现汇率约合 26,820 元人民币）。而可控写入类漏洞奖金最高可达 20,000 美元（现汇率约合 13.4 万元人民币）。

同时，渲染进程中的写入漏洞以及释放后重用（UAF）漏洞，奖金上调至最高 8,000 美元（现汇率约合 53,640 元人民币）。谷歌简化了 V8 沙箱漏洞与 V8 逻辑缺陷的奖金标准，分别统一固定为 5,000 美元（现汇率约合 33,525 元人民币）与 4,000 美元（现汇率约合 26,820 元人民币）。

为进一步提升 Chrome 安全性，并鼓励研究员在高危内存漏洞之外开展更多研究，谷歌新增中危漏洞修复奖励。所有非内存安全类的中危漏洞，奖金为 2,000 美元（现汇率约合 13,410 元人民币）；高影响力漏洞奖金最高 20,000 美元（现汇率约合 13.4 万元人民币）。

谷歌同时宣布恢复 2,000 美元（现汇率约合 13,410 元人民币）的 Chrome 模糊测试专项奖金。模糊测试（Fuzzing）是一种安全测试手段，向目标软件输入刻意构造的畸形、异常输入，以此挖掘安全漏洞。重新设立该奖金，意在奖励研究员为 Chrome 开发新颖专用模糊测试工具。

最后，谷歌新增年终奖项，表彰安全社区的漏洞提交成果，奖项设置包括“最多漏洞发现奖”、“最佳漏洞奖”、“最佳报告奖”。

如需详细了解更新后的分类、规则与奖金标准，可以查阅更新后的 VRP 规则页面。谷歌额外说明：如果在 2026 年 4 月 30 日之后提交漏洞报告、且报告仍处在审核队列，将按照这套新奖金标准发放奖励。