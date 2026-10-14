为支付离婚补偿金，SK 集团会长崔泰源向戴尔创始人基金出售 5440 亿韩元 SK Inc 股权

IT之家 10 月 14 日消息，据路透社报道，当地时间周三披露的监管申报文件显示，SK 集团会长崔泰源已达成交易，将控股公司 SK Inc 1.34% 的股份出售给与戴尔科技（Dell Technologies）创始人迈克尔 · 戴尔相关联的投资基金，交易金额为 5,440 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 27.31 亿元人民币）。

本次交易是崔泰源股份减持筹资计划的一部分，他计划通过出售股票总共筹集 9,440 亿韩元（现汇率约合 47.4 亿元人民币），用于向前妻支付离婚补偿金。

申报文件以及 DFO 管理公司官网信息显示，本次 972493 股 SK Inc 股份的买方为 DFO Public Investments, L.P.。这是一家注册于特拉华州的投资基金，隶属于迈克尔 · 戴尔家族投资办公室 DFO Management。

本月早些时候，SK Inc 在申报材料中披露，崔泰源同意出售 165 万股股份（占比 2.26%），总对价 9,440 亿韩元（现汇率约合 47.4 亿元人民币）。其中 681431 股（0.94% 股权），将以 4,000 亿韩元（现汇率约合 20.08 亿元人民币）出售给韩国投资证券。

对于剩余股份的买家，SK 此前仅称其为战略投资者，表示该投资者在考量 SK Inc 的企业竞争力与中长期增长前景后，同意收购这笔股权。

戴尔科技是 AI 服务器与数据中心基础设施的核心供应商，与 SK 集团旗下存储芯片子公司 SK 海力士存在业务往来。值得注意的是，收购股权的是戴尔家族投资基金，并非戴尔科技公司本身。

路透社 5 月曾报道，在 AI 需求爆发背景下，多家全球科技企业接洽 SK 海力士，提出投资专用存储芯片产线，协助承担高昂生产设备投入，以此保障芯片供货。

韩国公司治理论坛表示，如果崔泰源和买方达成约定（哪怕只是口头约定）、保持投票权行动一致，二者就必须将所持股份合并披露为共同持股。该机构称，不履行该披露义务将违反韩国资本市场法。

该论坛是独立监督机构，负责监察韩国企业治理相关事务。论坛提出，这名战略投资者与崔泰源存在利益协同的可能性，该基金存在被法律认定为与崔泰源构成共同持股方的风险。