国产光刻机出海，江苏海思第 17 台出口欧洲产品整装待发

IT之家 10 月 14 日消息，江苏海思半导体科技有限公司（以下简称“HISIGK”）官宣，2026 年 10 月 12 日来自境外的客户验收代表团走进 HISIGK 的洁净车间，对一台即将出口的全自动光刻机进行出厂验收。

按照双方约定，验收通过后，这台设备将随即启程发运 —— 这是自 2024 年以来，HISIGK 出口境外市场的第 17 台光刻设备。

此外，10 月 13 日，一台 8 英寸全自动光刻机在 HISIGK 完成出厂调试与客户验收，正式装车发运。这台设备将承担硅基 Micro LED 晶圆的图形化制程。本次发运的设备为面向 8 英寸（200mm）晶圆的全自动掩模对准光刻机。

IT之家提醒，江苏海思半导体科技有限公司和大家熟知的华为旗下“海思技术有限公司”不是同一家。

HISIGK 宣称核心团队拥有 15 年黄光区光刻工艺经验。2019 年，1μm 级全自动接触式光刻机实现规模商用；2023 年，商用步进式光刻机上市；2024 年，推出 350nm／500nm 分辨率步进式投影光刻机。

目前，HISIGK 在苏州相城与成都天府新区形成双基地布局，产品覆盖 2 至 12 英寸晶圆单面、双面对准光刻设备，应用于 MEMS、集成电路、化合物半导体、功率器件、3D 封装（TSV）、AR / Micro LED 等领域。