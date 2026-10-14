zalman 推出 Z20 DS 中塔 ATX 机箱，正面支持大屏 / 透风双模

IT之家 10 月 14 日消息，韩国 PC DIY 组件制造商 zalman（思民）近日在官网上线了中塔 ATX 机箱新品 Z20 DS。这一型号的正面可在 15.6" FHD 屏幕、六边形 MESH 间切换，还随附了 MESH 模式下将显示面板作为副屏使用的支架。

这款屏幕刷新率 60Hz，响应时间 12ms；亮度 250nits，静态对比度 1000:1；色域 45% NTSC / 62% sRGB；可视角度 170°。其拥有钢制边框，配备 USB 供电接口和 HDMI 信号接口。

Z20 DS 三维 475×235×492 (mm)，拥有 7 条扩展槽，支持扩展卡竖装，兼容背插主板，集成可调节显卡支架；扩展卡限长 375mm、ATX 电源限长 200mm、处理器散热器限高 165mm，提供 34mm 背线空间；提供 2 个 3.5" / 2.5" 盘位、1 个 2.5" 盘位。

其最多可容纳 12 颗风扇，上下均布设磁吸防尘网，同时兼容 3 组 360 冷排，前方预装 2 颗 14025 风扇，后方预装 1 颗 12025 风扇；前置 I/O 面板包括 1 个 USB-C 20Gbps、2 个 USB-A 5Gbps。