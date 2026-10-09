超频三 C3 T300 BK 海景房机箱发售：兼容 240mm 水冷，129 元

IT之家 10 月 9 日消息，超频三旗下 C3 T300 BK 海景房机箱现已在京东发售，定价为 129 元。

该机箱尺寸为 330 x 272 x 328mm，采用 270 度全景无立柱设计，配合厚度为 3.0mm 的钢化玻璃侧板，能够直观呈现内部的硬件装配。机箱支持 M-ATX 与 ITX 主板，顶部位置配备了快拆磁吸防尘网。I/O 方面提供 1 个 USB-A 3.0、1 个 USB-A 2.0、1 个 3.5mm 音频接口。

该机箱显卡限长为 310mm，CPU 散热器的限高为 152mm。机箱电源舱支持 ATX 规格电源，限长为 160mm。存储扩展部分提供了 1 个 3.5 英寸硬盘位和最多 3 个 2.5 英寸硬盘位。主板背部预留了 90mm 深度的理线空间，机箱后部配有 4 个 PCI-E 扩展槽。

该机箱最多可安装 7 把 120mm 规格的风扇，具体为顶部 2 个、侧板 2 个、底部 2 个以及后置背板 1 个，机箱顶部兼容 120/240mm 规格水冷。

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