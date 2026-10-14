消息称非 BFC 后缀的英特尔 Nova Lake 处理器游戏性能和 Arrow Lake 相近

IT之家 10 月 14 日消息，消息源 @kopite7kimi 昨日（10 月 13 日）在 X 平台发布推文，爆料称英特尔非 BFC 后缀的 Nova Lake 处理器游戏性能和 Arrow Lake 芯片相近。

命名方面，基于 8.40.8510 Beta 版 AIDA64 Extreme 更新等诸多线索，英特尔 Nova Lake-S 处理器采用酷睿 Ultra 4000 四位数命名方案。

英特尔 Nova Lake 处理器分为 BFC 和非 BFC 型号，BFC 代表配备额外缓存的 Nova Lake 芯片。该设计被指用于提升游戏场景表现，定位接近 AMD Ryzen X3D 系列处理器。在发行策略方面，BFC 型号将是 Nova Lake 产品线中最早发布的版本。

性能方面，kopite7kimi 将 BFC 描述为“试图挽救 Nova Lake 游戏性能”的方案，并表示在游戏性能方面，非 BFC 后缀的常规版 Nova Lake 处理器和 Arrow Lake 芯片相近。IT之家附上相关截图如下：

在非 BFC 后缀处理器型号方面，顶配型号预估为酷睿 Ultra 9 4950K，核心配置与 4970K BFC 相同，但缺少大缓存。Core Ultra 5 4650K 也出现在泄露名单中，配备 6 个 P 核和 12 个 E 核。