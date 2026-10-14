宇宙里最多的氢，有望揭开暗能量的秘密

IT之家 10 月 14 日消息，氢是宇宙中含量最高的元素，科学家可以借助它完成一项独特的工作：揭开暗能量的本质。暗能量是驱动宇宙加速膨胀的神秘作用力。

这项探索暗能量的全新研究思路，源于研究人员证实，CHIME（加拿大氢强度测绘实验）项目能够探测到来自遥远宇宙早期微弱的氢射电辐射。

该方法不仅探测暗能量的速度更快、成本大幅降低，也是 CHIME 项目的重大里程碑。这台设备从设计之初，目标就是研究暗能量及其无处不在的影响。

不列颠哥伦比亚大学、CHIME 首席研究员马克・哈尔彭（Mark Halpern）在声明中表示：“这是一种全新的宇宙探测手段，仪器由加拿大科研团队构思并建造。这是全球宇宙学研究计划里大胆的新一步，也是加拿大科研的一项成果。”

为什么暗能量让科学家十分困惑？

据IT之家了解，暗能量是造成宇宙加速膨胀的神秘力量。它之所以难解，是因为直到大爆炸引发的膨胀放缓之后，它才开始作用于时空本身。

可以类比成：你推着小孩荡秋千，秋千慢慢停下，之后在没有外力推动的情况下，秋千又自行启动，而且摆动速度越来越快。科学家就像忧心的家长，迫切想知道这股莫名推力从何而来，未来会如何演变。

就像如果持续施加推力，秋千上的孩子可能会摔进灌木丛，甚至被甩飞；如果暗能量持续增强，宇宙可能迎来冷寂的热寂结局，甚至发生“大撕裂”，整个空间被撕碎。反之，若暗能量减弱，引力重新占据上风，宇宙则会向内坍缩，发生“大挤压”，最终被压缩回时间起点那样的奇点。

暗能量如今是宇宙的主导组分，占宇宙质能总量的 68%。不难理解，科学家迫切想要搞清楚这股神秘力量究竟是什么。

氢如何助力暗能量研究？

多伦多大学的团队成员阿尔纳布・查克拉博蒂（Arnab Chakraborty）说：“氢是宇宙中最丰富的元素，也是恒星形成的原始原料。氢微弱的射电辐射就像宇宙示踪剂，可以揭示物质在空间中的分布方式。”

此前，CHIME 虽然能够绘制早期宇宙氢分布，但必须将观测数据与其他望远镜的星系巡天数据做交叉关联。这类工作耗资数百万美元，并且只能观测恒星能够形成的高密度宇宙区域。如今 CHIME 证明，它可以独立测绘氢的射电辐射信号。

事实上，研究团队仅仅利用 CHIME 现有数据的一小部分，就已经迈出了第一步。他们采用 2019 年 94 个观测夜的数据，探测到宇宙年龄仅 50 亿年时期的氢信号。

亚利桑那州立大学团队成员沙比尔・谢赫（Shabbir Shaikh）表示：“我们的数据显示，在该时期，宇宙中大约 2% 的氢以中性原子形态存在，这和其他观测结果大体一致。通过测量氢的分布与聚集状态，CHIME 为检验我们对星系形成与演化的认知，提供了一条新途径。”

CHIME 现已积累了 7 年观测数据。团队计划利用这批数据，回溯到大爆炸之后 30 亿年的时期，探测当时氢的分布情况。

该团队的相关成果分为两篇论文，发表于《天体物理学杂志》（The Astrophysical Journal）。

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