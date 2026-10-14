麻省理工学院创企 LNK 研发新技术，可让柴油重卡变身氢动力重卡

IT之家 10 月 14 日消息，当地时间 13 日，据外媒 TechCrunch 报道，麻省理工学院初创企业 LNK Energies 研发了一套系统，可以将现有柴油重卡改造成氢动力卡车，减少污染和运营成本，降低油价上涨对运输企业的影响。

LNK 首席技术官亚历克西斯 · 胡因介绍说：“以美国第 8 级重卡为例，采用我们的技术后，总拥有成本比柴油车低 13%。”

IT之家注：第 8 级是美国卡车重量分级中的最高等级，大型半挂牵引车即属于该级。

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氢能重卡的优势之一，就是加氢速度快于大容量动力电池的充电速度。但氢气运输到加氢站并不容易，车辆还需要配备体积庞大、价格昂贵的高压储氢罐。

LNK 选择了另一条技术路线：利用化学反应将氢储存在液态有机化合物中，需要时再释放出来。能够完成这一过程的液体被称为液态有机储氢载体。

该技术的难点在于，释放氢气所需的反应器一直过于庞大，无法装进卡车。不过，胡因透露：“现有的许多脱氢反应器，差不多跟一个集装箱一样大。我们把反应器缩小到了迷你冰箱的尺寸。”

反应器小型化后，放在车上还可以大幅节省能源。传统车载储氢需要把氢气压缩至超过约 80MPa，相当于正常大气压的约 800 倍，而压缩过程本身就会消耗大量能源。

LNK 则将氢储存在液态有机载体中，由车载反应器按需释放，无须再进行高压压缩。LNK 联合创始人兼 CEO 萨扬迪普 · 比斯瓦斯表示，公司省掉了成本高昂的压缩环节。

释放出的氢气可以直接用于内燃机。现有柴油卡车的发动机只需少量改造，便能改用氢气燃烧，发动机产生的余热还可以用于驱动车载反应器。如果运输企业希望彻底消除燃烧排放，也可以选择氢燃料电池方案，通过氢燃料电池发电，再由电动机驱动车辆。

储氢液体可以直接装进传统油箱，加注方式也与柴油相同。补能体系不需专门建设整套氢能基础设施，普通柴油加油站就足够了。

比斯瓦斯和胡因在实验室中完成了一台示范反应器，可为割草机的发动机提供动力。两人计划在 18 个月内将放大后的设备安装到商用卡车上。

改装后的氢动力卡车前期投入更高，运营成本却有望低于柴油车。两人相信，即使只生产 50 至 100 辆卡车，只要柴油价格达到每升约 1.72 美元（现汇率约合 11.5 元人民币），采用 LNK 技术的卡车就能在成本上胜过柴油车。