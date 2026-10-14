大众安徽与众 06 / 07 激光雷达版将于 10 月 17 日上市，支持城区领航辅助功能

IT之家 10 月 14 日消息，据汽车之家消息，大众与众 06 和与众 07 激光雷达版将于 10 月 17 日上市。新车将主要新增激光雷达，带来城区领航辅助，同时动力方面也将迎来升级，预计提供四驱版本。

新款与众 06 和与众 07 延续现款车型的设计，主要在车头顶部增加一颗激光雷达。

据IT之家此前报道，今年 5 月，焕新与众 06、全新与众 07 双车正式上市并启动交付，两款车型率先搭载基于征程 6M 芯片的行云智行智能辅助驾驶系统。

官方当时就曾预告，2026 年年底，与众 06、与众 07 还将推出搭载基于征程 6H 芯片的酷睿程高阶辅助驾驶系统的版本。届时，两款车型将全面进阶城市 NOA 领航辅助，实现从“车位到车位”的无缝衔接，适配城市 U 型路口掉头、窄路会车、闸机智能识别等复杂城市路况。

动力方面，根据此前申报信息，新款与众 06 将升级搭载双电机四驱系统，目前现款车型仅提供单电机版本，前电机峰值功率 80kW，后电机峰值功率 170kW，系统综合功率为 250kW。

新款与众 07 依旧提供单电机版本，最大功率依然为 170kW，预计新车还将同步引入双电机四驱版本。

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