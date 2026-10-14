AMD CEO 苏姿丰：今年是真正的“AI 推理之年”

IT之家 10 月 14 日消息，当地时间 10 月 12 日，AMD CEO 苏姿丰在 2026 年开放计算项目全球峰会发表主题演讲，表态看好 CPU 市场的未来增长前景。

苏姿丰预计，2030 年数据中心 AI 加速器市场规模将接近 1.5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 10.06 万亿元人民币），CPU 业务的增长空间可能更大。就在一年前，整体 CPU 市场规模还只有约 200 亿美元（现汇率约合 1,341.01 亿元人民币），业界预计年增长率仅为个位数。

随着智能体 AI 兴起，苏姿丰认为 CPU 需求将迎来新一轮增长。“过去 9 个月，我们三次上调了 CPU 市场规模预期，因为整体需求的增长实在太快。我们认为，未来 4 至 5 年的年复合增长率将达到约 50%，到 2030 年，潜在市场规模将突破 2,000 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币）。”

苏姿丰还将 2026 年称为“真正的推理之年”，预计 AI 推理今后将占据约 60% 的市场份额。“我们认为，从今年开始，推理将占据约 60% 的市场份额。不仅如此，智能体工作负载更是迎来了爆发式增长。”

在产品交付方面，苏姿丰透露，AMD 从 9 月开始交付 Helios 量产系统，首批设备部署在 OpenAI、Meta、微软、甲骨文和 Anthropic 等主要客户的数据中心。“第四季度到明年上半年，我们还会继续扩大产量。”

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