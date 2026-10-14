BRABUS 官宣全新 smart 精灵#2 博速版，依旧是经典红黑配色

IT之家 10 月 14 日消息，BRABUS 中国官方 12 日通过微博、微信等渠道宣布，全新 smart 精灵#2 博速版即将惊艳亮相。根据官方介绍，新车拥有更纯粹的博速血统，却依然拥有“不容错认的 smart 灵魂”。

预告图显示，新车延续了燃油时代 smart BRABUS 车型经典的红黑配色，同时也引入了大量空气动力学套件。该车采用哑光黑涂装，车标、前包围、大灯内部和 A 柱等区域则用红色加以点缀。

博速是全球最大的独立高性能车辆制造商，与 smart 的渊源由来已久。双方在 2002 年就已展开合作，曾推出过 smart ForTwo BRABUS 等多款经典车型。进入电动化时代后，smart 还推出了精灵#1 BRABUS 性能版等车型。随后上市的精灵#3、精灵#5 也有对应的 BRABUS 版。

据IT之家此前报道，10 月 12 日，全新 smart 精灵#2 鎏金高定版正式上市，中国限量发售 999 台，官方零售价 112,999 元。

新车尺寸为 2751 (2764)×1669×1555mm、轴距 1875mm，最高车速 140km/h。搭载 35.8kWh 宁德时代磷酸铁锂电芯，最大 CLTC 纯电续航 410km，30%-80% 快充不超过 15 分钟。车辆采用十一合一高度集成电驱，功率密度最高 5kW / kg，0-50km/h 加速时间 3.8 秒。

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