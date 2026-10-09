全新 smart 精灵#2 纯电小车新预告图公布，10 月 12 日巴黎车展首发

IT之家 10 月 9 日消息，smart 现已公布了全新 smart 精灵#2 纯电小车最新预告图，新车将于 10 月 12 日巴黎车展上正式发布，11 月中旬正式上市。

该车基于 ECA 电动紧凑型架构打造，搭载 35.8kWh 宁德时代磷酸铁锂电芯，最大 CLTC 纯电续航 410km，目前已开启早鸟计划，支付 298 元订金即可提前锁定早鸟权益。

全新 smart 精灵#2 延续了 fortwo 的经典设计基因，采用双门双座布局，全系配备前窄后宽轮胎，使用传统风格门把手，官方称可兼顾转向轻便性与抓地稳定性。得益于 ECA 架构，整车空间利用率提升，得房率达到 78%，相比上一代 fortwo 地板下降 25mm，垂直空间利用率 64%，头部空间达 1000mm。

规格方面，精灵#2 长宽高为 2751（2764）/1669/1555mm，轴距 1875mm，整备质量 1130kg，最高车速 140km/h。搭载 35.8kWh 宁德时代磷酸铁锂电芯，最大 CLTC 纯电续航 410km，30%-80% 快充不超过 15 分钟。车辆采用十一合一高度集成电驱，功率密度最高 5kW / kg，0-50km/h 加速时间 3.8 秒。