宏碁非凡 GO 迷你电脑主机新增英特尔 N150 配置：8+512GB 存储，2699 元

IT之家 10 月 14 日消息，宏碁非凡 GO 迷你主机新增了一款搭载英特尔 N150 处理器（Twin Lake）的配置，采用 8GB 内存 + 512GB SSD 存储，定价为 2699 元。

N150 处理器为 4 核 4 线程设计，最大睿频频率可达 3.6GHz，拥有 6MB 智能缓存，集成 Intel UHD Graphics 24EUs 核芯显卡，频率最高 1000MHz。

散热方面，这款迷你主机内置低噪音风扇，采用涡轮 + 铜管散热方案，噪音更低；整机还采用了双通风口设计，散热系统效率更高，保障长时间稳定运行。

外观设计上，该机顶盖采用仿金属拉丝纹理，按键区域采用电铸模具，表面为 CD 纹设计，侧面配备进风口，进一步提升散热效率。

接口拓展方面，其正面包含 1 个 USB 3.2 Gen2-C、 2 个 USB 3.2 Gen2-A、3.5mm 耳麦接口；背面包含 2 个 USB 2.0-A、 1 个全功能 Type-C、 1 个 RJ45 网口、 2 个 HDMI 接口，还可支持双屏显示输出，标配 WiFi6 无线网卡。

这款迷你主机体积相当小巧，三围尺寸仅为 120mm × 120mm × 37mm（不含脚垫），整体体积仅为 0.5L，重量约 0.49kg。

IT之家附不同处理器版本参数对比如下：

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