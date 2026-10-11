磐镭 YO2 锐龙 AI Max+ PRO 495 版迷你工作站开售：192GB+2TB 售价 49999 元

IT之家 10 月 11 日消息，搭载 AMD 锐龙 AI MAX+ PRO 495 处理器的旗舰级迷你工作站磐镭 YO2 现已开售，192GB 内存 + 2TB SSD 售价 49999 元。

这款迷你工作站搭载 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器，4nm 制程，Zen5 架构，16 核 32 线程，最高加速频率 5.2GHz；内置 Radeon 8065S 核显，RDNA 3.5 架构，40 核图形单元，最高 160GB 动态显存；NPU 独立算力 55 TOPS，总算力 131TOPS。

这款迷你工作站标配 192GB LPDDR5X 四通道内存，配备 3 个 PCIe4.0 x4 2280 M.2 插槽。

这款迷你工作站配备 2 个 USB4 40Gbps Type-C 接口、3 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口以及 2 个 USB 2.0 接口；1 个 HDMI 2.1 接口 +1 个 DP 2.0 接口；板载 2 个 2.5G 有线网口，此外支持 WIFI 7 与蓝牙 5.4，搭载指纹识别模块。

这款迷你工作站实体按键可一键切换三档功耗模式（55W 静音模式、85W 均衡模式、120W 狂暴模式），TDP 峰值 160W；支持 4 台满配串联 640GB 显存，可运行超大量化大模型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。