AOC“U27U4D”显示器开售：26.5 英寸 4K 120Hz QD-OLED，券后到手价 4699 元

IT之家 10 月 14 日消息，AOC“U27U4D”显示器现已开售，定价 4999 元，券后到手价 4699 元，政府补贴后到手价 4229 元。
这款显示器搭载了一块 26.5 英寸 4K 120Hz QD-OLED 面板，支持 DarkShield（Black AGLR）雾面抗反射，拥有 1,500,000:1 高静态对比度，暗场亮度趋近 0nit，黑色画面不漏光不发灰；色域覆盖 100% sRGB、99% DCI-P3、97% AdobeRGB，色准 Delta E<1；峰值亮度 1000nits。
这款显示器配备全功能 USB-C 上行接口，最高支持 96W 反向充电；此外还有 HDMI 2.1、DP 1.4、USB-C 下行（PD 15W）、USB-C 上行（10Gbps）、3 个 USB-A 下行接口。
IT之家附这款新品详细参数如下：
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