Rockstar 承诺《GTA 6》之后的下一款游戏不会再等八年

IT之家 10 月 14 日消息，据彭博社今日报道，Rockstar Games 管理层表示，工作室在完成《侠盗猎车手 6》（GTA 6）开发后，下一款游戏的开发周期有望缩短，不必再经历类似长达约 8 年的等待。不过，Rockstar 尚未透露下一款游戏的具体名称或题材。

Rockstar 联合开发负责人 Phil Hooker 表示，团队在 GTA 6 项目中积累的游戏引擎、开发工具和人员经验，将帮助工作室更快推进后续项目。他还表示，团队可以在现有基础上拓展游戏内容，而不必每次都从头开始。

另一位联合开发负责人 Aaron Garbut 表示，GTA 6 的开发过程对工作室的技术和制作体系进行了大量基础性调整，但项目完成后，团队不会再将这些基础架构推倒重来。

按照 Rockstar 官方计划，《GTA 6》将于 2026 年 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S，距离上一部作品《荒野大镖客：救赎 2》2018 年发售已过去 8 年。据 TheGamer 报道，《GTA 6》的开发工作最早可追溯至 2015 年，历时约 11 年。

作为参考，《侠盗猎车手 3》于 2001 年推出，《侠盗猎车手：罪恶都市》则于 2002 年发售。前作建立的技术基础和开发经验，为后续作品的推出提供了条件。

除《侠盗猎车手》系列外，Rockstar 另一款备受关注的作品是《荒野大镖客：救赎 3》。Rockstar 联合创始人、前首席编剧 Dan Houser 曾于 2025 年表示，这款续作“可能会出现”，但并未确认具体开发计划。

另外，曾在《荒野大镖客：救赎 2》中饰演主角亚瑟 · 摩根的演员 Roger Clark，也曾公开谈及续作的可能性。他于 2023 年表示，相信玩家有一天会看到《荒野大镖客：救赎 3》，但无法判断具体时间。在之后接受 IGN 采访时，Clark 强调自己没有任何内部消息，并认为亚瑟 · 摩根的故事已经讲完，因此不太看好该角色回归续作。

此外，演员 Jack Black 今年 4 月在宣传电影《超级马力欧银河大电影》期间接受 Polygon 采访时，表达了出演《荒野大镖客：救赎 3》的愿望。他提到，自己希望饰演一名名叫 Jack Black 的历史人物。该人物曾在世纪之交前后生活，并撰写自传《You Can't Win》。不过，这只是 Black 个人表达的出演意愿，并不代表 Rockstar 已经启动相关电影或游戏项目。IT之家后续将保持关注。