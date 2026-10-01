《GTA 6》是否会在雷奥奈达州还原一座“迪士尼乐园”？R 星暗示“未必”

IT之家 10 月 1 日消息，Rockstar Games 暗示，《侠盗猎车手 6》预计不会把现实中佛罗里达州的迪士尼乐园、奥兰多海洋世界等著名景点搬进游戏中的雷奥奈达州。

R 星在当地时间 29 日的最新一期《Game Informer》采访中透露，以佛罗里达州为原型的雷奥奈达州不会一一还原当地所有标志性景观。

Game Informer 问及迪士尼乐园、奥兰多海洋世界、佛罗里达环球影城等景点会如何融入游戏时，R 星场景美术高级副总裁保罗 · 麦克弗森暗示，其中一些地点不会出现在《GTA 6》中。

为了兼顾剧情和游戏设计，开发团队必须有所取舍，但目标仍是让玩家充分感受到佛罗里达州的风貌。“我们必须不断考量不同类型的景观、城镇、建筑、地标、景色、植物、岩层以及其他各种元素，再和设计、叙事团队一起筛选，留下最适合游戏、最符合游戏需要的内容。所以，我们未必会把那些地点原样做进游戏，但所有内容都是为了让玩家获得完整的佛罗里达体验！”

按照麦克弗森的说法，玩家不会在《GTA 6》中看到佛罗里达州所有主要景点。《GTA 5》中曾有威尼斯海滩木板路，玩家可以在码头体验过山车、摩天轮等项目，不过可玩内容相对有限。

据悉，《GTA 6》会加入一座可供玩家探索的动物园。动物也是游戏世界的重要组成部分，《GTA 6》将出现 170 多种动物，其中还包括可供观察研究的稀有和传奇品种。

IT之家获悉，为了研究佛罗里达州，R 星开发团队还在那里进行了长时间实地体验。R 星证实，团队调研期间甚至去过脱衣舞俱乐部和夜店。