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iQOO Neo12 官宣首发 pTSF 技术超冠屏：「天空之镜」发光材料，号称让 185Hz 进入 2K 时代

2026/10/14 20:28:01 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 肖战割割風見暉一 的线索投递！

IT之家 10 月 14 日消息，在今天的维信诺 × iQOO × 清华大学屏幕技术沟通会上，iQOO 宣布，iQOO Neo12 新机拥有三大首发技术 + 七大争锋屏幕体验 + 2K 185Hz 超豪华游戏生态，并喊话“让 185Hz 进入 2K 时代”。

据介绍，iQOO Neo12 手机将行业首发搭载 pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏、行业首发「天空之镜」发光材料、行业首发 2K 185Hz 高性能驱动芯片。

新机屏幕将拥有 2K 分辨率、185Hz 超高刷、2200nits 全屏峰值亮度、自研 XDR 动态范围增强、游戏眩光防护、圆偏振光显示 2.0、1nit 睡眠屏、iQOO 16 同款 Q-flex 操控技术、低功耗特性等。

另外，iQOO Neo12 将行业首发 2K 185FPS 超分超帧并发、行业首批适配原生 2K 超高清游戏、适配超 50 款原生 185 帧游戏等。新机将在本月发布。

据IT之家此前报道，iQOO Neo12 还搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器 + 冰穹风冷散热系统，配备自研电竞芯片 Q3，支持光追、超分、超帧、滤镜、游戏相机。新机内置 9000mAh 蓝海大电池，采用单电芯设计、第五代硅负极技术，能量密度高达 916Wh/L。

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