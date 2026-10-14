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iQOO Neo12 手机官宣“十月底见”：pTSF 技术 2K 185Hz 超冠屏、第五代骁龙 8 至尊版芯片

2026/10/14 20:51:35 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 14 日消息，在今天的维信诺 × iQOO × 清华大学屏幕技术沟通会上，iQOO 产品副总裁罗峰现场宣布，iQOO Neo12“十月底见”（PPT 显示十月见）。

据介绍，iQOO Neo12 手机将行业首发搭载 pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏、行业首发「天空之镜」发光材料、行业首发 2K 185Hz 高性能驱动芯片。

另外，新机将行业首发 2K 185FPS 超分超帧并发、行业首批适配原生 2K 超高清游戏、适配超 50 款原生 185 帧游戏等。新机将在本月发布。

IT之家整理 iQOO Neo12 手机已公布 / 曝光配置如下：

  • 性能：第五代骁龙 8 至尊版处理器 | 自研电竞芯片 Q3 | 全新一代 Monster 超核引擎

  • 散热：冰穹风冷散热系统（主动散热风扇）

  • 外观：方形 Deco 造型设计

  • 屏幕：pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏 |「天空之镜」发光材料 | 2K 185Hz 高性能驱动芯片

  • 显示：2K 分辨率 | 185Hz 超高刷 | 2200nits 全屏峰值亮度 | 自研 XDR 动态范围增强 | 圆偏振光显示 2.0 | 1nit 睡眠屏 | 低功耗特性

  • 游戏：2K 185FPS 超分超帧并发 | 适配原生 2K 超高清游戏 | 配超 50 款原生 185 帧游戏 | 全场景光追 | 超分超帧并发 | 游戏滤镜 | 视效增强 | 游戏相机 | 游戏眩光防护 | iQOO 16 同款 Q-flex 操控技术

  • 电池：9000mAh 蓝海大电池 | 采用单电芯设计 | 第五代硅负极技术 | 能量密度达 916Wh/L

  • 材质：金属中框

  • 安全：3D 超声波指纹

  • 定位：与数字旗舰形成 iQOO 的双旗舰布局

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关键词：第五代骁龙 8 至尊版iQOO Neo12pTSF 技术

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