游戏史首台中国 Vision GT：小米 Vision Gran Turismo 超跑官宣明日入驻 Gran Turismo 7

IT之家 10 月 14 日消息，小米汽车官方今日宣布，2026 年 10 月 15 日 14 点，Xiaomi Vision GT 将正式入驻 Gran Turismo 7（跑车浪漫旅 7）。

这也是首台中国 Vision GT。

据介绍，Vision GT 是由 Gran Turismo 系列制作人山内一典发起的一个全球性虚拟概念车合作项目。该项目邀请全球顶尖汽车制造商，抛开一切现实技术、材料等限制，自由设计并打造代表其终极梦想的概念车，专注于对未来驾驶体验的无限畅想。

据IT之家此前报道，今年 2 月，Xiaomi 17 Series 全球发布会在西班牙巴塞罗那举行。在发布会的最后，小米 Vision Gran Turismo 双门超跑（概念车）首发亮相。

小米汽车曾在答网友问（第 212 集）中提到，小米是第 36 个加入该概念车项目的品牌，Xiaomi Vision Gran Turismo 则是该项目的第 51 款概念车。小米不仅是首个受邀参与该项目的中国品牌，也是全球第一家以科技公司身份参与其中的品牌。

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